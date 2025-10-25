自由電子報
娛樂 最新消息

舒淇片場私下面曝光 因侯孝賢一句話成導演

舒淇首執導《女孩》奪釜山影展最佳導演。（TVBS提供）舒淇首執導《女孩》奪釜山影展最佳導演。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕首度執導便奪下釜山影展「最佳導演獎」的舒淇，日前登上TVBS《看板人物》，接受主持人方念華訪談，《女孩》女主角白小櫻與監製葉如芬也一同分享與舒淇合作的點滴。

舒淇笑著回憶威尼斯影展首映後，由於最後一場戲太沉重，演員們已經哭成一片，但她卻還狀況外的思考鏡頭、調色如何能表現得更好，一回頭才發現演員們哭成一團，她也跟著落淚，成為現場有趣的一幕。

從未想過會成為一名導演的舒淇，回憶起創作契機，竟源自與導演侯孝賢的一場閒聊。當時以為只是聊天，沒想到隔了兩三年，侯孝賢又問她：「妳做了沒有？」那一刻她才真的開始思考這件事。舒淇透露，當下只是想先把劇本寫出來，但又擔心自己半途而廢，所以沒告訴任何人，「大概只有侯導和我最親近的幾個人知道。」

過去在拍攝侯孝賢導演作品時，舒淇獲得極大啟發，「侯導讓演員很自由地去發揮，這對我在表演上有很深的感悟。」因此在《女孩》的拍攝現場，她延續相同理念，讓演員自由發揮，保有最真實的情感空間。談到舒淇執導的方式，白小櫻形容舒淇是個「充滿正能量且有活力」的導演，現場總是會鼓勵大家，「她最常說的是『很好，但可以更好』。」讓整個團隊感受到滿滿的情緒價值。

主持人方念華（左起）與《女孩》女主角白小櫻和監製葉如芬。（TVBS提供）主持人方念華（左起）與《女孩》女主角白小櫻和監製葉如芬。（TVBS提供）

白小櫻也進一步分享，舒淇常親自示範情緒與語氣，「就像有一種魔法，能瞬間渲染我的情緒，會比較好理解。」白小櫻坦言，雖然首次與舒淇合作難免壓力不小，「但卻能很放心地把自己交給她」，也因為舒淇的信任，讓白小櫻的表演發揮得更加自然真摯。

監製葉如芬則透露，因為電影《女孩》背景設定在80年代的台灣，為了真實呈現當時氛圍，舒淇在前置籌備時與美術造型、製片及演員們不斷來回溝通，做足準備功課，「她的細心和用心很明顯，這與她過去在侯導身邊學到的態度有關。」看著舒淇從演員轉換身分到導演，角色不同責任也不同，葉如芬在開拍前一天特地寫信提醒舒淇：「導演是現場最重要的關鍵，妳必須下決定，大家才能執行。」

節目中，舒淇也分享《女孩》的創作初心：「現在時代不一樣了，希望這部電影能傳達給東亞的女性們，勇敢地去挑戰自己，走出自己的未來。」

