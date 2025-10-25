禁抖音利大於弊？李正皓回歸辯壇當評審

李正皓。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立新聞台《新台派上線》節目主持人李正皓，本週日（26）日將以評審的身分，出現在他久違的辯論比賽現場，李正皓說他從小就愛講話，但直到就讀海洋大學才參加辯論社，一路由辯論小白努力自我鍛鍊，後來戰績輝煌，更多次贏得「最佳辯士」，也累積很多評審資歷，這次受邀參加由三立新聞主辦、CDPA中華辯論推廣協進會承辦的「第一屆三立新聞國際辯論社辯論賽」，這場辯論賽延續三立新聞台《國際辯論社》節目宗旨，從新聞以不同面向深度專題解析，延伸為實體賽事。

李正皓笑稱因為大學參加新生盃得冠軍，才被學長姐騙進辯論社，因為當時學校辯論社快倒了，但他是愛好者入圈沒受訓練的小白，大一大二被電爆每場輸很挫折，因此開始閱讀大量的法律、政治、經濟的書籍和論文，也訓練了語言論述邏輯，李正皓大學時期有八成的時間都給辯論社，會為一個題目隊友集訓同住廢寢忘食，「辯論對我的職涯影響最深，辯論是一種很好的訓練，強迫人放下心中的成見，重新去思考、站在不同立場的理由和原因」，他建議下一代年輕人，都應該加入辯論社，他也大方分享自己當年辯論時的照片。

李正皓分享以前參加辯論的舊照。（三立提供）

《國際辯論社》節目主持人劉宸希，則將擔任辯論賽決賽主持人，劉宸希高中時參加英語辯論社，在美國就學時則參加模擬聯合國（MUN），「每次參加比賽，最期待就是聽到創新的觀點，尤其參加模擬聯合國，是與來自世界各地的學生進行辯論。這讓我學會如何在跨文化背景中，進行有效的溝通」，劉宸希表示這次辯論賽的主持工作，不僅是引導比賽進行，也會保持公正客觀，確保每位辯手都有公平的發言機會。

這次報名參賽隊伍高手雲集，法律白話文運動社群總監劉珞亦也在參賽名單中，辯題聚焦在「台灣禁止使用抖音對國家社會利大於弊 / 弊大於利」，李正皓為表示對比賽的支持，特別秀出學生時期贏得「最佳辯士」的照片，期許人人台風穩健，「很期待正反雙方能夠給我一些我沒有思考過的刺激」，決賽將在週日（26）日下午1點於三立電視舉行，冠軍隊伍可獲頒獎金新台幣四萬元，三立新聞網將全程直播。

