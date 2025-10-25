恭喜！學霸女星「結了三次婚」新加坡神秘老公曝光

蔡佩軒和J先生甜蜜完婚。（可瑞思國際娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕學霸歌手蔡佩軒終於完婚，她與新加坡籍丈夫J先生，先後於加拿大教堂、新加坡婚宴完成證婚儀式，忍不住笑稱：「因為讓加拿大、新加坡兩地親友都能見證幸福，感覺好像結了三次婚，但每一次都充滿新的感動。」

婚禮上最催淚的一幕，是蔡佩軒親筆撰寫的誓詞。她深情告白老公：「在遇見你之前，我一直害怕承諾，但有了你，我變得更堅強、更像自己。你不試圖改變我，卻願意擁抱我的全部。」更感性地向丈夫喊話：「謝謝你學中文，只為了更懂我的歌。」

J 先生則以誠懇誓言回應：「妳是我認識的人中，最溫柔、最善良、最體貼的一位。我發誓，我會盡全力對你保持耐心、溫柔與體貼，並永遠把『我們』放在工作之前。因為若沒有你，再大的成就都失去意義。」這場跨國婚禮，令現場賓客全都紅了眼眶。

蔡佩軒跨國婚禮見證幸福。（可瑞思國際娛樂提供）

婚禮結束後，蔡佩軒回到台北展開「人妻生活模式」，她說：「小時候夢想成為公主，努力三十年終於達成！」她也幽默分享婚禮的小插曲，「針眼總是不離身，或許真實比完美更有力量，但針眼拜託不要再長了！」

