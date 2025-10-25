（連線訪問）「他會死在片場」紀錄片導演直視史柯西斯 親曝大師之秘

紀錄片影集《史柯西斯先生》深入金獎大導馬丁史柯西斯的人生。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕導演蕾貝卡米勒耗時5年拍攝紀錄片影集《史柯西斯先生》，深入記錄金獎大導馬丁史柯西斯的不同面貌，她受訪時提到「大師」，語氣中既是敬意，也是驚嘆。她說，史柯西斯至今仍以令人目眩的誠實、熱情與對影像的執著創作著，「他會一直拍下去，直到最後一刻。」更直言：「馬丁史柯西斯會是那種穿著靴子死在片場的人。」

米勒是美國影壇極具個人風格的創作者，身兼導演、編劇與小說家身份，也是傳奇劇作家亞瑟米勒之女，同時也是影帝丹尼爾戴路易斯之妻。她執導作品以細膩筆觸描繪人物情感，擅長在理性與詩意之間遊走。這次，她將鏡頭轉向美國電影史上最具影響力導演之一的馬丁史柯西斯，並以極具洞察力的方式探索這位電影大師的靈魂與呼吸。

紀錄片影集《史柯西斯先生》訪問了史蒂芬史匹柏。（Apple TV提供）

《史柯西斯先生》並非單純的生平回顧，而是一趟深入創作之心的旅程，也訪問了史蒂芬史匹柏、勞勃狄尼洛等史柯西斯好友。米勒從史柯西斯的童年街區伊莉莎白街談起，回到那個因氣喘而被迫整日留在家中的小男孩。她說：「那種孤立讓他開始從窗邊觀察世界，他仍然在嘗試重現那個窗外的畫面。」對她而言，伊莉莎白街是史柯西斯創作的「神經中樞」，所有戲劇與創傷都源自於此，「那裡的沙礫，最後變成他生命裡的珍珠。」

訪談中，米勒談到拜訪史柯西斯舊識、重返紐約街頭的經驗，其中最難忘的是遇見《殘酷大街》靈感人物、傳奇的薩爾瓦托尤里科拉，她笑說：「當我把那段影像給馬丁看時，他最愛的地方是薩爾瓦托一臉戒備地問：『妳為什麼想知道這些？』然後他弟弟在旁邊說：『她不是警察啦！』他整個笑翻。」

馬丁史柯西斯（左起）、導演蕾貝卡米勒、勞勃狄尼洛一同出席《史柯西斯先生》紐約首映。（Apple TV提供）

談到從受訪者身上看見的史柯西斯面貌，米勒說：「他年輕時就懂得如何讓人發笑，懂得用言語化解困境。他早已具備那種從內而外的電影思維。」她發現，史柯西斯對電影的執著與生命息息相關，「對他來說，看電影就像呼吸，是一種生死交關的事。」

米勒也回憶自己第一次看到《四海好傢伙》的震撼，那時她還未成為導演：「那部電影的能量太驚人了，我覺得自己像被巨大的潮水推著走。」對她來說，史柯西斯的敘事並非炫技，而是一種誠實的流動，「他誠實地面對人性，但不殘酷、不犬儒。他熱愛那些角色——那才是偉大藝術家的祕密。」

馬丁史柯西斯（左起）、導演蕾貝卡米勒一同出席《史柯西斯先生》紐約首映。（Apple TV提供）

在重新審視史柯西斯的作品時，米勒特別提到《純真年代》：「那部片幾乎沒有暴力，卻充滿情感的高壓與愛的熾熱。史柯西斯懂得拍出『渴望』的難以言喻，那是極難在電影裡表達的東西。」她認為，史柯西斯每部作品都反映出他終其一生的矛盾：「他出生在教堂與黑幫俱樂部相對的街區，那兩個世界始終在他體內並存，信仰與罪、救贖與墮落。」

米勒坦言，若10年前製作這部作品，史柯西斯可能不會如此坦白。「有些訪談他會閉上眼說：『我得小心怎麼回答，因為可能被誤解。』然後他就直接投入那個最敏感的話題。」她笑說，兩人有時談到5小時不停，「他常像突然靈光一閃地說：『等等，蕾貝卡，我又想到一件事……』這種持續更新自己的能量，就是他年輕的祕密。」

回望這5年的創作與訪談，米勒說自己像是進了一所電影研究所。「他讓我看見那種真誠，他不追求完美，而是追求真實。」她認為，史柯西斯的電影集合了美國的光與影，「無論是《華爾街之狼》那種瘋狂、還是對家庭與信仰的反思，他拍的其實是整個美國靈魂。」

紀錄片影集《史柯西斯先生》揭開馬丁史柯西斯不同面貌。（Apple TV提供）

最後，米勒語帶敬畏地說：「他就像莎士比亞一樣偉大，只是我們幸運地能與他同時代、能與他對話。」在她眼中，史柯西斯是永遠燃燒的創作者，「當他拍完一個主題，看似已經耗盡，但靈泉又在他心中湧出。他會一直拍、一直想，直到生命結束，他會穿著靴子死在片場。」《史柯西斯先生》已於Apple TV上線。

