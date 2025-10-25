自由電子報
娛樂 最新消息

泰王太后離世恐將禁娛！BLACKPINK曼谷開唱受衝擊

（Live Nation Taiwan提供）（Live Nation Taiwan提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉傳出昨（24）日晚間病逝，享耆壽 93 歲。王室於今（25）日證實，泰王瓦吉拉隆功也宣布為期1年的哀悼期。前任泰王蒲美蓬（拉瑪九世）2016年逝世時，泰國也曾全國哀悼一年，並在國喪首月全面禁止公共娛樂活動，連電視劇播出也暫停。目前韓團BLACKPINK正於曼谷舉行演唱會，讓粉絲擔心行程是否因此受影響。

瓦吉拉隆功泰王已指示王室事務局依循傳統儀制，為王太后舉行最崇高榮譽的王室葬禮。王太后遺體將移至曼谷大皇宮的杜實瑪哈帕薩王座殿供奉。自逝世之日起，皇室成員與王室官員將遵循王命，服喪一年以表追思哀悼。

詩麗吉王太后的丈夫、先王蒲美蓬2016年10月13日病逝時，泰國政府宣布全國哀悼一年，其間全體公務員須著黑服，政府機構及學校降半旗30天，全國性娛樂活動全面停止一個月，電視節目改以黑白畫面播出。大皇宮與玉佛寺等主要地標亦暫時關閉7天，酒吧雖未被勒令停業，但不得播放音樂。

目前，泰國王室與政府尚未公布是否將再次實施類似的娛樂禁令，不過消息傳出後，國際旅客也已開始憂心旅程可能受影響。

