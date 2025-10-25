自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰王太后病逝再掀好奇！周潤發曾化身最帥泰王 電影爭議超多還被泰國禁映

《安娜與國王》劇照。（翻攝自IMDB）《安娜與國王》劇照。（翻攝自IMDB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉傳出昨（24）日晚間病逝，享耆壽 93 歲。王室於今（25）日證實，泰王瓦吉拉隆功也宣布為期1年的哀悼期。外界對於泰國皇室充滿好奇，1999年由華人影帝周潤發和奧斯卡金像獎影后茱蒂佛斯特主演的《安娜與國王》意外成為「入門」，今天隨著王太后逝世消息，也再度引起討論。

說到泰國歷史，拉瑪四世絕對是史上最重要的人物之一，因為他是泰國現代化的開路先鋒，同時還學識豐富（學霸）、更充滿改革精神。周潤發在片中飾演的正是拉瑪四世，電影以西方觀眾觀點切入，在泰國卻慘遭禁演。彷彿迪士尼拍了真人版《花木蘭》，卻在中國被嫌棄一樣。不過，《安娜與國王》的錯誤則是涉及了歷史真實性還有文化禁忌，更將拉瑪四世的進步似乎歸功到了「安娜」頭上。

《安娜與國王》劇照。（翻攝自IMDB）《安娜與國王》劇照。（翻攝自IMDB）

片中有一種將安娜塑造成來自西方的「救世主」之感，將泰國的現代化歸功於她，她的到來改變了拉瑪四世，甚至還有一段露水情緣，不僅不尊重歷史，更有扭曲皇室的感覺。尤其拉瑪四世早在安娜到來之前，就已掌握科學、語言和改革的遠見，但電影就像是因為安娜到來才讓他有所改變。尤其國王與安娜曖昧的情節，更傷害、冒犯了王室形象。

尤其在泰國，皇室尊崇文化是非常嚴格的，戲劇或電影要描繪現任或歷史的泰國君主及皇室成員，根本是不敬與冒犯，也因此不少人仍對「真正的」泰國王室感到好奇，再加上「西方人拯救泰國」的切入，讓泰國皇室顯得落後又專制，更讓泰國人自覺文化遭貶低，更無法接受。

因此，該片被禁不僅因為虛構歷史情節，更觸及敏感議題還有冒犯到皇室。但史實歸史實，電影歸電影，《安娜與國王》的影評確實不佳，現在回頭看最大的優點，可能是周潤發實在有夠帥，還有看看那個想像中的泰國皇室樣貌吧！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中