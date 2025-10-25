泰王太后病逝再掀好奇！周潤發曾化身最帥泰王 電影爭議超多還被泰國禁映

《安娜與國王》劇照。（翻攝自IMDB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉傳出昨（24）日晚間病逝，享耆壽 93 歲。王室於今（25）日證實，泰王瓦吉拉隆功也宣布為期1年的哀悼期。外界對於泰國皇室充滿好奇，1999年由華人影帝周潤發和奧斯卡金像獎影后茱蒂佛斯特主演的《安娜與國王》意外成為「入門」，今天隨著王太后逝世消息，也再度引起討論。

說到泰國歷史，拉瑪四世絕對是史上最重要的人物之一，因為他是泰國現代化的開路先鋒，同時還學識豐富（學霸）、更充滿改革精神。周潤發在片中飾演的正是拉瑪四世，電影以西方觀眾觀點切入，在泰國卻慘遭禁演。彷彿迪士尼拍了真人版《花木蘭》，卻在中國被嫌棄一樣。不過，《安娜與國王》的錯誤則是涉及了歷史真實性還有文化禁忌，更將拉瑪四世的進步似乎歸功到了「安娜」頭上。

《安娜與國王》劇照。（翻攝自IMDB）

片中有一種將安娜塑造成來自西方的「救世主」之感，將泰國的現代化歸功於她，她的到來改變了拉瑪四世，甚至還有一段露水情緣，不僅不尊重歷史，更有扭曲皇室的感覺。尤其拉瑪四世早在安娜到來之前，就已掌握科學、語言和改革的遠見，但電影就像是因為安娜到來才讓他有所改變。尤其國王與安娜曖昧的情節，更傷害、冒犯了王室形象。

尤其在泰國，皇室尊崇文化是非常嚴格的，戲劇或電影要描繪現任或歷史的泰國君主及皇室成員，根本是不敬與冒犯，也因此不少人仍對「真正的」泰國王室感到好奇，再加上「西方人拯救泰國」的切入，讓泰國皇室顯得落後又專制，更讓泰國人自覺文化遭貶低，更無法接受。

因此，該片被禁不僅因為虛構歷史情節，更觸及敏感議題還有冒犯到皇室。但史實歸史實，電影歸電影，《安娜與國王》的影評確實不佳，現在回頭看最大的優點，可能是周潤發實在有夠帥，還有看看那個想像中的泰國皇室樣貌吧！

