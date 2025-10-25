自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

關中國什麼事？央視發「台灣光復80周年」紅色大字報 藝人群起轉發

《央視新聞》25日凌晨在微博發布「台灣光復80周年」紅色大字報。（翻攝微博）《央視新聞》25日凌晨在微博發布「台灣光復80周年」紅色大字報。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國全國人大常委會昨（24）日通過決定，將10月25日設為「台灣光復紀念日」，聲稱「以法律形式、以國家名義」紀念台灣光復，並宣稱反映兩岸同胞的共同願望。

中國官媒《央視新聞》25日凌晨在微博發布「台灣光復80周年」紅色大字報，內文指出：「1945年的今天，10月25日，日本在台殖民統治終結，台灣作為中國領土的一部分重回中國版圖！萬千的台灣同胞，在街上熱烈慶祝。今天，一起發條微博，為祖國統一、民族復興的美好未來，共同奮鬥」該貼文隨即吸引丁禹兮、龔俊、楊洋、王一博、張碧晨、易烊千璽、王俊凱、虞書欣、肖戰、辛芷蕾、周深等多位中國藝人轉發。

對此，行政院陸委會嚴正表示，中共藉設立紀念日，意圖矮化中華民國主權，混淆歷史事實，並推銷其「兩岸同屬一中」的政治宣傳，台灣人民絕不接受。

陸委會並強調，今年適逢台灣光復80週年，同時也是古寧頭戰役勝利76週年。1949年10月25日，台澎金馬軍民團結一致，成功抵禦共軍進犯，守護了中華民國與自由民主制度。政府呼籲民眾銘記歷史、珍惜得來不易的主權與自由，拒絕任何矮化或扭曲台灣地位的行為。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中