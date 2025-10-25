關中國什麼事？央視發「台灣光復80周年」紅色大字報 藝人群起轉發

《央視新聞》25日凌晨在微博發布「台灣光復80周年」紅色大字報。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國全國人大常委會昨（24）日通過決定，將10月25日設為「台灣光復紀念日」，聲稱「以法律形式、以國家名義」紀念台灣光復，並宣稱反映兩岸同胞的共同願望。

中國官媒《央視新聞》25日凌晨在微博發布「台灣光復80周年」紅色大字報，內文指出：「1945年的今天，10月25日，日本在台殖民統治終結，台灣作為中國領土的一部分重回中國版圖！萬千的台灣同胞，在街上熱烈慶祝。今天，一起發條微博，為祖國統一、民族復興的美好未來，共同奮鬥。」該貼文隨即吸引丁禹兮、龔俊、楊洋、王一博、張碧晨、易烊千璽、王俊凱、虞書欣、肖戰、辛芷蕾、周深等多位中國藝人轉發。

對此，行政院陸委會嚴正表示，中共藉設立紀念日，意圖矮化中華民國主權，混淆歷史事實，並推銷其「兩岸同屬一中」的政治宣傳，台灣人民絕不接受。

陸委會並強調，今年適逢台灣光復80週年，同時也是古寧頭戰役勝利76週年。1949年10月25日，台澎金馬軍民團結一致，成功抵禦共軍進犯，守護了中華民國與自由民主制度。政府呼籲民眾銘記歷史、珍惜得來不易的主權與自由，拒絕任何矮化或扭曲台灣地位的行為。

