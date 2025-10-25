自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

演藝世家傳承！喜劇天王拍紀錄片獻給已故傳奇父母一封情書

班史提勒（左）和姊姊艾美史提勒一同推出紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》紀念父母。（Apple TV提供）班史提勒（左）和姊姊艾美史提勒一同推出紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》紀念父母。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「喜劇天王」班史提勒親自執導，並與《鳥人》金獎製作人約翰雷瑟聯手打造全新紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》，帶領觀眾以前所未有的視角，走進班史提勒父母、傳奇喜劇搭檔「史提勒與米拉」的非凡人生，呈現喜劇光環背後，最親密動人且真摯的家庭樣貌。

班史提勒演而優則導、並跨足製作，在電影、電視與喜劇領域皆留下多部經典代表作品，從《名模大間諜》、《博物館驚魂夜》到《白日夢冒險王》，不僅是成功的喜劇演員與製作人，更是Apple TV熱門神劇《人生切割術》的幕後創意推手，身兼導演與監製。

傑瑞史提勒（左）和童年的班史提勒。（Apple TV提供）傑瑞史提勒（左）和童年的班史提勒。（Apple TV提供）

橫跨幕前與幕後的班史提勒，其創作能量源自於一個深具喜劇血統的演藝世家，他的父親傑瑞史提勒是家喻戶曉的喜劇演員，曾演出經典影集《歡樂單身派對》並榮獲「最搞笑客串男演員」的肯定；母親安妮米拉同樣是喜劇界重要人物，曾獲得多次艾美獎提名，被譽為「美國喜劇女王」。

史提勒夫妻檔於60年代組成喜劇搭檔「史提勒與米拉」活躍於美國演藝界，也曾在班史提勒的電影《名模大間諜》系列中驚喜客串，成為影迷難忘的經典畫面。《史提勒與米拉：未曾落幕》將以班史提勒的視角，溫柔回顧父母的創作與家庭生活，紀錄他們對於現代流行文化的深遠影響。

安妮米拉（左起）、傑瑞史提勒還有童年的班史提勒和姊姊艾美史提勒。（Apple TV提供）安妮米拉（左起）、傑瑞史提勒還有童年的班史提勒和姊姊艾美史提勒。（Apple TV提供）

透過鏡頭，班史提勒不僅追尋父母的藝術軌跡，也省視自身與家人之間的關係，探索在創意、家庭、人生與藝術之間，那條時而模糊卻深刻的界線。這是班史提勒獻給父母的一封情書，也是對愛、忠誠與傳承的深情致敬。

紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》集結班史提勒、其姊姊艾美史提勒、妻子克莉絲汀泰勒，以及《人生切割術》克里斯多夫華肯與知名主持人史蒂芬荷伯一同參與，目前已於Apple TV全球上線。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中