演藝世家傳承！喜劇天王拍紀錄片獻給已故傳奇父母一封情書

班史提勒（左）和姊姊艾美史提勒一同推出紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》紀念父母。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「喜劇天王」班史提勒親自執導，並與《鳥人》金獎製作人約翰雷瑟聯手打造全新紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》，帶領觀眾以前所未有的視角，走進班史提勒父母、傳奇喜劇搭檔「史提勒與米拉」的非凡人生，呈現喜劇光環背後，最親密動人且真摯的家庭樣貌。

班史提勒演而優則導、並跨足製作，在電影、電視與喜劇領域皆留下多部經典代表作品，從《名模大間諜》、《博物館驚魂夜》到《白日夢冒險王》，不僅是成功的喜劇演員與製作人，更是Apple TV熱門神劇《人生切割術》的幕後創意推手，身兼導演與監製。

傑瑞史提勒（左）和童年的班史提勒。（Apple TV提供）

橫跨幕前與幕後的班史提勒，其創作能量源自於一個深具喜劇血統的演藝世家，他的父親傑瑞史提勒是家喻戶曉的喜劇演員，曾演出經典影集《歡樂單身派對》並榮獲「最搞笑客串男演員」的肯定；母親安妮米拉同樣是喜劇界重要人物，曾獲得多次艾美獎提名，被譽為「美國喜劇女王」。

史提勒夫妻檔於60年代組成喜劇搭檔「史提勒與米拉」活躍於美國演藝界，也曾在班史提勒的電影《名模大間諜》系列中驚喜客串，成為影迷難忘的經典畫面。《史提勒與米拉：未曾落幕》將以班史提勒的視角，溫柔回顧父母的創作與家庭生活，紀錄他們對於現代流行文化的深遠影響。

安妮米拉（左起）、傑瑞史提勒還有童年的班史提勒和姊姊艾美史提勒。（Apple TV提供）

透過鏡頭，班史提勒不僅追尋父母的藝術軌跡，也省視自身與家人之間的關係，探索在創意、家庭、人生與藝術之間，那條時而模糊卻深刻的界線。這是班史提勒獻給父母的一封情書，也是對愛、忠誠與傳承的深情致敬。

紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》集結班史提勒、其姊姊艾美史提勒、妻子克莉絲汀泰勒，以及《人生切割術》克里斯多夫華肯與知名主持人史蒂芬荷伯一同參與，目前已於Apple TV全球上線。

