娛樂 最新消息

比半價還殺！大巨蛋秀泰歡慶開幕 27日不限版本均一價

大巨蛋秀泰影城將推出限定超殺活動。（秀泰影城提供）大巨蛋秀泰影城將推出限定超殺活動。（秀泰影城提供）

〔記者許世穎／台北報導〕近期開放試營運的大巨蛋秀泰影城一口氣匯集「ULTRA 4DX」、「Dolby Vision+Atmos」、「SCREENX」、「REMMI」等4大國際級特殊影廳，全面打造與全球同步的頂級觀影體驗。10月27日將推出限定超殺活動，當天全影城不限版本影廳，票價一律199元，目前已開放線上訂票，讓影迷一次看好看滿。

10月28日晚間20:00，大巨蛋秀泰影城將化身為韓流音樂殿堂，舉辦「KPOP NIGHT ─ G-DRAGON FAM Party」。特邀DJ Roc How跨界打造音樂盛宴，現場播放G-Dragon、BIGBANG及多組韓流天團經典曲目，連續4小時不間斷，讓粉絲隨節奏盡情狂歡，在音浪中倒數迎接午夜盛事—G-DRAGON 全新演唱會電影全球首映。

備受矚目的《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》將於10月29日午夜在大巨蛋秀泰影城率先登場，並同步推出ULTRA 4DX與SCREENX雙版本，帶來身歷其境、震撼全感官的極致體驗。凡於購買10月29日大巨蛋秀泰影城《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》電影票，還可參加抽獎活動，有機會獲得 G-DRAGON 2025 世界巡迴演唱會限量周邊，包含官方應援手燈「Day-G」與「盆栽造型手燈座」等珍藏逸品，為粉絲留下獨一無二的傳奇印記。

此外，為歡慶大巨蛋秀泰影城盛大登場，秀泰影城同步推出會員專屬回饋活動，即日起至10月27日止，新會員完成註冊即可獲贈100點會員點數，老會員更新資料同樣可享100點加碼好禮；活動期間若新會員成長達指定門檻，秀泰影城將再加碼舉辦免費電影票抽獎，最高可抽「週週看電影」獎項，讓影迷在觀影之餘也能輕鬆累積點數、享受更多專屬禮遇。

大巨蛋秀泰影城199元活動已於昨（24）日官網、APP開放購買2D、REMMI、Dolby Vision+Atmos之場次，每筆交易限購4張；今（25）中午12點官網、APP開放購買ULTRA 4DX、SCREENX、4DX之場次，每筆交易限購4張；明（26）日開放現場、官網、APP購買全場次。

點圖放大header
點圖放大body
