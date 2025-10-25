Lisa打卡港式名店粉絲擠爆現場！ 老闆急喊：全員加班備料

Lisa在限時動態po了炸記的迷你西多士。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團BLACKPINK日前在高雄舉辦〈DEADLINE〉世界巡演，兩天吸引超過12萬名粉絲朝聖，場面盛大。演唱會結束後，Jennie、Jisoo、Rosé陸續返韓，唯獨Lisa仍留在台灣，引發粉絲關注。

23日，Lisa在IG連發多則限時動態，分享在台灣的生活點滴，其中一張「高雄港式美食」照意外曝光她造訪的名店，也瞬間掀起粉絲追尋熱潮。

有網友發現Lisa沒有跟成員們一同回國，隨後又有人在台北巧遇她的緋聞男友「LV三公子」，讓外界好奇兩人是否趁機同遊台灣。Lisa曬出的美食照被眼尖粉絲認出是高雄人氣港式餐廳「炸記」，她品嚐的餐點正是店內超夯的「西多士」。照片曝光後，「炸記」立刻被粉絲擠爆，掀起一波「Lisa同款」朝聖潮。

「炸記」老闆事後也在社群發文，表示「受寵若驚」，因為粉絲湧入太踴躍，店內一度供不應求，決定暫停公休、全員加班備料。除了Lisa之外，Rosé先前也曾在演唱會上大嗑鹹酥雞、品嚐鳳梨酥與手搖飲，讓粉絲直呼「BLACKPINK真的超台！」，也顯見她們對台灣的熱愛與驚人人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 炸記｜高雄港式｜港式炸雞｜香港美食（@zha.kee.fried.chicken）分享的貼文

