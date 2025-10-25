Andy踢爆家寧偕男藝人設局抹黑！炎亞綸遭獵巫「這舉動」掀全網熱議

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」風暴再起！Andy老師23日釋出新片，直指前女友張家寧一家「找人處理我」，並直言知名男藝人參與討論，部分網友因而將矛頭指向曾與張家寧同框的炎亞綸。面對突如其來的輿論浪潮，炎亞綸雖未正面回應，但他隨後在限時動態轉發「運勢最旺星座與生肖榜」，此舉意外引發熱議。

Andy踢爆「家寧公關危機」群組中，竟扯入一位知名男藝人。（翻攝自YouTube）

Andy透露檢察官自張家寧手機中查獲一個名為「家寧公關危機的群組」，其中不僅有張家寧姊妹、公關團隊，還出現一名「副業很多的知名男藝人。」他指控該男星不僅串聯眾人策劃對策，更在群組內親手拉了一位H姓公關入局。影片中，Andy強調「我不想說出他是誰，但我希望他能制止這群人，不要再這樣對付我。」語氣充滿憤怒與無奈。

影片上架後，「男藝人是誰」成為Threads熱門話題，有網友貼出過去炎亞綸與張家寧私下聚會照片，指出他同時追蹤Andy與張家寧帳號，甚至曾在限動轉發多則「挺家寧」報導，劍指他即是Andy口中的人物。不過，也有網友力挺炎亞綸，認為「他應該不會摻這種事」、「單憑暗示說不準！」兩派意見引發激烈論戰。

炎亞綸莫名遭獵巫後，轉發「2025年尾運勢最旺星座與生肖」圖卡引發話題。（翻攝自IG）

截至目前，炎亞綸尚未對此發聲回應，不過他昨（24日）在限時動態轉發「2025年尾運勢最旺星座與生肖」圖卡，射手座與生肖牛的他皆名列前茅，此舉被部分網友解讀為「以靜制動」。整起事件仍在延燒，檢方尚未公布調查進度，輿論呼籲應謹慎辨識真偽，勿讓網路流言成為又一場無辜風暴。

