（獨家專訪）新原泰佑太帥被霸凌！闖演藝圈5年成熟了：痛苦才會成長

新原泰佑首度來台，接受本報獨家專訪，大聊出道5年、25歲的心得感想。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕日星新原泰佑在2024年因演出BL劇《25時，赤坂見》獲得矚目，此次他帶著新片《魔女沒條件》來台參加高雄電影節，他在片中飾演精蟲衝腦、性慾勃勃的「臭高中生」灰野勝彥，戲外的他則與灰野完全相反，因而成為他接演的關鍵之一。

現年25歲的新原泰佑擁有超高顏值，在2018年成功獲選為「日本最帥高中生」冠軍，原以為他會是學校的風雲人物，不過新原泰佑竟因容貌姣好，在學生時期曾遭到霸凌欺負。回憶起高中時期，新原泰佑沒有參加任何社團，從來沒有體驗過和樂融融的校園生活，自爆「我是回家社的」，畢竟他不擅長球類運動，儘管熱愛跳舞，但因為學校的跳舞社團性質比較像啦啦隊，且只開放女學生參加，新原泰佑自然也沒加入。

請繼續往下閱讀...

新原泰佑長相帥氣，本人臉蛋超級小。（高雄電影節提供）

新原泰佑自4歲就開始跳舞，對他來說，所謂的青春就是「跳舞」，「就是因為有跳舞，才有了現在的我，我把我的青春全都獻給了跳舞。」若是沒有當演員，新原泰佑認為他會成為舞者或者編舞師，繼續從事他最熱愛的舞蹈，不過現階段他很享受在當演員的這份工作當中，也能將過去在舞蹈上的訓練，運用在演戲的肢體表現上。

新原泰佑受訪時還嘟著嘴。（高雄電影節提供）

新原泰佑很開心能夠藉由演員一角來體驗各種人生，「除了演員之外，應該沒有其他工作，可以去過別人的生活。」不過出道5年的他，坦言在工作上常遭遇迷惘，「當然不是一路上都一帆風順，也是有痛苦難受的時候，出社會之後大家多少都有這樣的經驗，不過經歷過痛苦才有快樂，所以我沒後悔這個選擇（進入演藝圈）。」

他笑說，一開始進入演藝圈懵懵懂懂，還有些天真，「我想說『好啊！我要進去！』結果進去之後沒那麼容易，就在煩惱當中成長，大家都一樣啦，一開始進去都有很多夢想以及美好畫面。」新原泰佑過去好高騖遠，隨著年齡增長改變不少，「這兩、三年被經紀人說變得圓融了，以前總是一股腦想做這個、那個，現在懂得觀察大家、配合大家，變得更像大人了。」

新原泰佑坦言出道5年，自己變得成熟不少，連經紀人也認證。（高雄電影節提供）

這是新原泰佑第一次來台灣，他感謝過去有許多台灣粉絲都會寄手寫信到經紀公司，「我看到中日文並陳的信，我覺得可能是粉絲先寫了中文，再找了人幫忙翻譯並抄寫，也收到很多來自不同國家的私訊，我真的超級高興，等於是粉絲特地用了我容易理解的語言，自己想辦法寫成我看得懂的話，我覺得很感動，感受到滿滿的愛。」

新原泰佑在受訪結束後還禮貌的致謝，此舉增加了對他的好印象。（高雄電影節提供）

正因為如此，新原泰佑一直都抱持著要用更好的作品報答粉絲的心態，「我覺得要有更多好表現才能再見到大家，希望能繼續更上層樓！」最後被問到作為演員的慾望？新原泰佑強調，自己的慾望就是希望來台灣拍電影或者舞台劇，希望能夠再次來跟大家相會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法