蘇珊大嬸現況曝光！64歲金髮造型驚艷全場 粉絲認不出來

「蘇珊大嬸」蘇珊波爾近日以金髮現身，讓粉絲們深感驚豔。（組合照，法新社、翻攝自IG）「蘇珊大嬸」蘇珊波爾近日以金髮現身，讓粉絲們深感驚豔。（組合照，法新社、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲「蘇珊大嬸」蘇珊波爾（Susan Boyle）以金髮造型驚豔亮相！她曾在《英國達人秀》以《I Dreamed a Dream》震撼全球的傳奇歌手，近日出席「英國驕傲獎」（Pride of Britain Awards）頒獎典禮時，以一頭金色直短髮現身大眾眼前，氣質滿分讓粉絲們震驚「根本認不出來！」她也親曝近況感性表示「這是充滿驕傲、喜悅與敬意的夜晚。」

蘇珊大嬸此次以優雅姿態重返鎂光燈焦點，爾後於IG寫下心情「今晚在英國驕傲獎度過了美好的夜晚！能與這麼多令人敬佩的人共度，是無比的榮幸。」來自蘇格蘭的她原是平凡婦人，2009年以樸素外貌登上《英國達人秀》舞台，用渾厚歌聲唱紅《I Dreamed a Dream》，不僅征服毒舌評審更感動全球觀眾，出道專輯在全球銷量突破900萬張，YouTube影片觀看次數更飆破2億，寫下選秀史上傳奇紀錄。

蘇珊大嬸以優雅造型亮相於公眾視野。（組合照，翻攝自IG）蘇珊大嬸以優雅造型亮相於公眾視野。（組合照，翻攝自IG）

在榮耀的背後，蘇珊大嬸仍保持低調生活，2012年獲頒瑪格麗特女王大學榮譽博士學位，表彰其對藝術的貢獻，近年則鮮少露面，直至今年4月才重啟社群平台，慶祝64歲生日並宣布「我回來了！」預告將推出全新音樂計畫。影片背景播放成名曲《I Dreamed a Dream》，畫面可見她拍攝新作品花絮，並開心透露「目前正在籌備一些美好的新作品，迫不及待想讓大家聽到！」

2天後，蘇珊大嬸再度發文曬出身穿西裝的近照向粉絲致謝，「謝謝大家送來的生日祝福，每一則留言我都看了，真的感動不已，今年將有許多新計畫，很快就能與大家分享！」一席話狂吸大批粉絲留言「金髮超美！」、「等妳的新歌！」、「永遠是我心中最真實的歌后！」距離爆紅已15年，她依舊用溫暖與真誠，繼續寫下屬於自己的音樂傳奇。

