自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星鎖骨折傷未癒拍鞭刑戲 痛到肌肉顫抖全是「真反應」

李沁在《一笑隨歌》刺傷自己用血淚喚醒陳哲遠記憶。（愛奇藝國際站提供）李沁在《一笑隨歌》刺傷自己用血淚喚醒陳哲遠記憶。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳哲遠、李沁在古裝權謀愛情劇《一笑隨歌》雙強對決虐戀交纏，屢掀話題，播出後在愛奇藝國際版全球12個國家地區播放榜登頂。劇裡陳哲遠因重傷失憶，持刀怒指李沁，李沁毅然握住他手中的刀刺向自己，以鮮血喚醒他沉睡的情感，陳哲遠找回記憶後抱著她痛哭，成為全劇高潮

陳哲遠為了《一笑隨歌》反覆練習單手上馬。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠為了《一笑隨歌》反覆練習單手上馬。（愛奇藝國際站提供）

出道以來憑藉清純少年形象受到觀眾喜愛的陳哲遠，這次在《一笑隨歌》裡擺脫少年氣，演出夙砂大皇子，展現更具決斷與力量的一面，他說：「演戲的幸福感在於能飾演自己希望成為的人，能以角色的思維生活並從中汲取力量。」

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）

陳哲遠1月因為鎖骨骨折接受手術，還沒康復就投入《一笑隨歌》拍攝，堅持完成高難度動作戲，鞭刑戲中他的肌肉顫抖並非表演，而是傷痛真實反應，也意外讓角色的痛苦更有感染力。除了動作戲親自上陣外，廣東深圳出身的他，坦言入行後就持續在糾正自己的口音，這次拍《一笑隨歌》他嘗試以原聲演出，配音過程量大且艱難，他一度配音配到崩潰，但最終成果獲得觀眾讚賞，讓他欣慰表示，努力沒有白費。

李沁在在《一笑隨歌》飾演錦繡第一女射手「付一笑」。（愛奇藝國際站提供）李沁在在《一笑隨歌》飾演錦繡第一女射手「付一笑」。（愛奇藝國際站提供）

李沁則被陳哲遠封為「天選付一笑」，她以冷颯與堅韌演出女將軍的力量感，在戰場與情場間進退自如，始終是鳳隨歌最堅定的後盾，付一笑也因此成為近年古裝劇中最具代表性的女性角色之一。她透露，自己印象最深的動作場景是在40度高溫下拍攝的船上爆破戲，一連拍了3、4天，熱浪逼人加上滿身灰塵，讓她笑稱那幾天真是生無可戀。陳哲遠大讚李沁身手敏捷、轉身漂亮，他說：「她轉身時衣襬和頭髮一同飛起，特別有俠女的感覺。」李沁也回誇陳哲遠的單手上馬動作帥到不行，為了完美呈現鏡頭，他反覆練習，她笑說：「有一次聽到他摔得很大力，但隔天還是準時現身練習，很佩服他的敬業精神。」

陳哲遠（右）、李沁在《一笑隨歌》有吻戲。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠（右）、李沁在《一笑隨歌》有吻戲。（愛奇藝國際站提供）

陳哲遠與李沁在情感戲上的默契同樣備受關注，提起印象深刻的吻戲，陳哲遠透露，初吻戲是在爭吵情緒中完成，李沁的台詞「鳳隨歌你聽好了，就算成為廢人我也是心甘情願，誰讓我早就看上你了！」更是令兩人情感升溫，陳哲遠笑說：「可能當時拍攝時間比較晚，我發現我們倆嘴巴有點乾，還沾到對方粉底。」李沁也爆料表示，拍吻戲時，陳哲遠總是在意自己的下顎線，她說：「有場吻戲我原本想輕撫他的臉，讓吻戲多一點變化，結果他立刻往後縮，說我這樣會擋到他完美的下顎線。」突然的爆料讓一旁的陳哲遠聽了忍不住害羞。

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）

《一笑隨歌》劇情全面進入高潮，「鳳隨歌」與「付一笑」離開養傷的風雨盟後，踏上最後的復仇之路，鳳隨歌殺回玉京，為父報仇也徹底結束多年恩怨。付一笑始終陪伴在他身邊，以箭術相助，成為鳳隨歌最堅定的依靠，兩人情感日漸深厚，鳳隨歌甚至甘願放下權力，只願護她平安，面對動盪的局勢，兩人最終將相守歸隱，還是命運再起波瀾？《一笑隨歌》全集已在愛奇藝國際站熱播。

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）

陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠在《一笑隨歌》飾演夙砂大皇子「鳳隨歌」。（愛奇藝國際站提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中