女星閃婚又被斷崖式離婚！突曬螢幕前夫驚喊：離不開彼此

吳蓓雅與周自從合作新歌。（PiA吳蓓雅工作室提供）吳蓓雅與周自從合作新歌。（PiA吳蓓雅工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「PiA」吳蓓雅曾有過一段婚姻，她把從閃電結婚到斷崖式離婚，這一路哭笑不得的心情，變成笑到裂嘴的離婚樂園，發行台語概念專輯《離婚初體驗》，用音樂直球面對愛情與婚姻的荒謬現實。她表示：「對我來說，離婚不是結束，而是一趟初體驗。當我笑著唱出來，才發現自己真的長大了。」

《牽手去分手》是整張專輯的核心概念曲，由金曲製作人柯智豪創作。PiA形容這首歌是「離婚的最後一段旅程」，當初第一個就想到邀請曾入圍台語金曲歌王的周自從合作，沒想到錄音時竟意外上演一場「羞到分手」的趣事。

吳蓓雅用音樂唱出離婚初體驗的荒謬與成長。（PiA吳蓓雅工作室提供）吳蓓雅用音樂唱出離婚初體驗的荒謬與成長。（PiA吳蓓雅工作室提供）

PiA笑說：「自從平常都唱搖滾，這次挑戰R&B曲風，他竟然說一起錄音太尷尬，要自己關在錄音室錄！」巧合的是，今年PiA與周自從都推出第2張台語專輯，又不約而同寫下「離婚」為主題的歌曲，兩支MV選在同一天拍攝、上線，還由兩人各自執導，內容彼此呼應，她說：「自從簡直是我的『螢幕前夫』，兩支MV都在講分手，結果根本離不開彼此！」

除了選在生日推出新專輯，PiA更宣布舉辦「Legacy 都市女聲」演唱會，分別是12月21日的「台中牽手場」與明年1月10日的「台北分手場」。

