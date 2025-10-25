賴銘偉遭爆撞死狗羞愧至今 自責內疚18年真相終於大白

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴銘偉自《超級星光大道2》奪下冠軍出道，至今已18年，當年他在比賽期間被爆出開車撞死狗狗的意外，狗狗的主人是一位阿姨，雖然對方早已選擇原諒他，多年來他仍懷抱著羞愧與壓抑。沒想到近日錄製節目《全家有智慧》，意外遇到當年阿姨的外甥女，兩人的對話讓他深埋在心中的遺憾終於釋懷。

賴銘偉昨在社群回憶，2007年參加《超級星光大道》時才23歲，除了頻繁錄影比賽，還得兼顧民歌餐廳駐唱，每天忙到天亮。當年12月1日，他從桃園開車前往南港中視錄影，途中因找加油站行經松山機場附近小巷，突然聽到女子慘叫聲，下車查看後，發現一位阿姨抱著一隻有牽繩的西施犬痛哭，狗狗已經沒有反應。

賴銘偉表示，當時慌亂又自責，不斷向阿姨道歉。儘管阿姨悲痛欲絕，仍對著狗狗說：「哥哥不是故意的，我們不要怪他。」他留下電話，承諾錄影結束後再聯絡處理賠償事宜。

由於當年比賽已進入白熱化階段，賴銘偉承受龐大壓力，這起意外又被新聞報導，一度讓他情緒崩潰，在錄影中忘詞、哭著向評審「滅絕師太」黃小琥傾訴。事後他致電阿姨，對方溫柔地回應：「我知道你是誰，阿姨不怪你，希望你好好比賽。」這份寬容讓他至今難忘。

如今18年過去了，賴銘偉因為錄影再度與阿姨的外甥女相遇。對方上前打招呼說：「我們家跟你有一個淵源，你比賽時我親阿姨的狗狗被你車撞死的事情，還記得嗎？」他聽後震驚又羞愧，立刻鞠躬道歉。沒想到大姐接著說：「其實當下狗狗送去醫院檢查，完全沒有外傷，也沒有外力因素或流血，醫生判斷是心因性休克猝死，可能剛好車子經過嚇到，所以不是你的錯。你比賽拿冠軍，阿姨跟我們全家都很高興。」

這番話讓賴銘偉激動萬分，坦言：「這件事壓在我心裡18年，今天終於得到釋懷。」他感謝阿姨當年的寬容，也感謝家人特地告訴他真相，感性寫下：「謝謝這集錄影，解了我18年來的憂愁，祝福阿姨一切健康平安。」

