星兵結訓挑戰極限！顏佑庭潛能大爆發 星淚謝弟兄當兩次兵

蓋瑞（左起）、黃鐙輝、孫綻、林亭翰、阿夫、孫其君，五百障礙鑑測順利結束。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視軍旅實境綜藝《九條好漢在一班》今（25）日星兵們將迎接「最終鑑測」與感人的結訓典禮。在阿龐連長的期許下，曾子余的五百障礙補測雖屢次爬竿未過，但他永不放棄的精神震撼全場，而一向散漫的林亭翰，竟以驚人速度完成補考，阿夫與蓋瑞讚賞：「他把前面沒做到的遺憾都留在這次的五百障礙了！」

星兵們挑戰自我極限，完成了三千公尺跑步、伏地挺身、平板撐體等測驗，顏佑庭潛能大爆發，以「挑戰極限」的決心為連隊爭取榮耀，而體力見長的潘君侖，則選擇在長跑隊伍末端暖心幫弟兄配速，展現了「把團隊看得比自己更重」的崇高情操，令黃恩賜、曾子余深受感動，在汗水中，完成了最漂亮的蛻變。

曾子余（左）盡全力進行五百障礙爬竿項目，潘君侖貼心全程陪伴。（台視提供）

經過數週的淬鍊與成長，「好漢連」的結訓典禮在眾人的期待中隆重登場，更精心安排，邀請了每位星兵人生中重要的「貴人」到場，共同見證這份得來不易的榮耀與蛻變，好漢連副班長阿夫，以最真摯的情感向弟兄們道別：「謝謝弟兄陪我當第二次兵，我真的愛你們！」他認為這次有機會重回軍旅，不滑手機、放慢腳步，猶如一趟寶貴的「充電」之旅。

曾子余與孫其君也異口同聲強調，能結識這八位交心的弟兄是此行最珍貴的收穫，孫其君更向一路陪伴他走過十四年高低潮的經紀人表達了深切感謝、場面溫馨，曾經凡事好勝的潘君侖，如今已成功轉變為懂得扶持隊友的支柱，贏得彭小刀稱讚：「他把團隊看得比自己更重要了。」

林亭翰也透過嚴格的訓練徹底蛻變，堅定表示：「我在這裡學到什麼叫負責任！」，父親林隆璇欣慰表示：「他沒有利用我的資源，能一步一步走到現在真的很棒。」

《九條好漢在一班》好漢連本週迎來最終結訓典禮。（台視提供）

數週的高壓訓練與共同磨難，讓星兵們建立了紮實的兄弟情，所有淚水與歡笑，都成為他們蛻變過程中深刻的記憶與養分，他們光榮告別成功嶺，邁向各自嶄新的成功之路。

