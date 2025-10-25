自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

組樂團太燒錢？鳳小岳率團錄節目 鬆口曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕音樂實境節目《樂團祭》由五条文化與王牌製作人陳鎮川的「源活國際娛樂」聯手打造，該節目以全新模式建立台灣專屬的「聽團生態圈」，讓音樂人累積實戰力與粉絲力。節目在三立都會台於每週六晚間10點播出。

鳳小岳。（三立提供）鳳小岳。（三立提供）

《樂團祭》這次吸引到「旺福」參加，他們認為自己是來參加樂團Party的。除此之外鳳小岳樂團「壓克力柿子」也被視為節目收視保證。他表示能與過去只能在螢光幕上看到的樂團近距離相處，讓團員們既興奮又感動，現場真的很像一場「樂團修煉廠」，他還說能透過這樣的節目讓音樂被記錄下來很開心，這次透過整個拍攝認識了很多厲害的人，跟所有人學到很多，為之後的創作吸取到不少經驗。

而針對耗錢的樂團，鳳小岳被問到組樂團是值得的嗎？他毫不考慮就說：「組樂團做音樂的每一個當下都是值得的。」團員雞屁也認為值不值得，玩樂團本身對我來說不是價值跟值不值得的問題，因為喜歡音樂才是樂團本身的魅力。

《樂團祭》即將迎來終極舞台「《樂團祭》—新世紀的決心」，將舉辦為期3天的超規格音樂祭，現場重現節目舞台，更加碼全新大舞台與神秘嘉賓演出。製作單位預告，除了節目24組參與樂團全員登場外，還有特別來賓與國際示範團壓軸登場。

音樂祭將於12月5日在新北大都會公園水漾啵啵廣場舉辦「前夜祭」，12 月6、7 日舉行正式「音樂祭」活動，10月27日中午12點起開賣早鳥祭民票。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中