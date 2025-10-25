組樂團太燒錢？鳳小岳率團錄節目 鬆口曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕音樂實境節目《樂團祭》由五条文化與王牌製作人陳鎮川的「源活國際娛樂」聯手打造，該節目以全新模式建立台灣專屬的「聽團生態圈」，讓音樂人累積實戰力與粉絲力。節目在三立都會台於每週六晚間10點播出。

鳳小岳。（三立提供）

《樂團祭》這次吸引到「旺福」參加，他們認為自己是來參加樂團Party的。除此之外鳳小岳樂團「壓克力柿子」也被視為節目收視保證。他表示能與過去只能在螢光幕上看到的樂團近距離相處，讓團員們既興奮又感動，現場真的很像一場「樂團修煉廠」，他還說能透過這樣的節目讓音樂被記錄下來很開心，這次透過整個拍攝認識了很多厲害的人，跟所有人學到很多，為之後的創作吸取到不少經驗。

而針對耗錢的樂團，鳳小岳被問到組樂團是值得的嗎？他毫不考慮就說：「組樂團做音樂的每一個當下都是值得的。」團員雞屁也認為值不值得，玩樂團本身對我來說不是價值跟值不值得的問題，因為喜歡音樂才是樂團本身的魅力。

《樂團祭》即將迎來終極舞台「《樂團祭》—新世紀的決心」，將舉辦為期3天的超規格音樂祭，現場重現節目舞台，更加碼全新大舞台與神秘嘉賓演出。製作單位預告，除了節目24組參與樂團全員登場外，還有特別來賓與國際示範團壓軸登場。

音樂祭將於12月5日在新北大都會公園水漾啵啵廣場舉辦「前夜祭」，12 月6、7 日舉行正式「音樂祭」活動，10月27日中午12點起開賣早鳥祭民票。

