娛樂 最新消息

小S賀卡「遭搶買」！蔡康永笑曝實情：她很擔心我餓死

蔡康永與小S擁有好感情。（翻攝自threads）蔡康永與小S擁有好感情。（翻攝自threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡康永昨（24）日在 「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」展出創作，他晚間在社群上曬出小S送上的大張賀卡，小S稱自己是蔡康永的皇后，並寫到：「你真的不會有餓死的一天」，蔡康永也搞笑吐露心聲。

蔡康永與小S賀卡合照。（翻攝自threads）蔡康永與小S賀卡合照。（翻攝自threads）

蔡康永拿著小S的賀卡拍照，並說這是一張非常大的賀卡，大到比他的畫還要大。還因此出現了客人問說可不可以買下這張大賀卡，「基於畫家僅存的尊嚴，我跟客人說：『這卡不賣的。你買畫吧，你買了畫，我把賀卡當贈品送你』。」後來還真的成交了，蔡康永則笑說這個業績，應該算是小s達成的吧。蔡康永也搞笑提到小S真的很擔心他餓死，「另外她稱我王子，自己卻自封皇后⋯⋯她是不是在暗示她是我媽⋯⋯」。

有客人想買下小S送的賀卡。（翻攝自threads）有客人想買下小S送的賀卡。（翻攝自threads）

而昨蔡康永接受訪問提到他與小S在金鐘合體並非想著《康熙來了》，而是因為小S入圍了，以及要紀念大S的關係才決定出席，至於小S是否會復出，蔡康永則說應該今年底前都還不會，不過兩人私下不會多聊這個話題，他也說只想要小S是好好生活的就好。

