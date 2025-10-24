自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝和弦怒嗆張家寧 力挺Andy「好好休息電爆婊X」

Andy（圖）在新片中踢爆張家寧的暗黑手段。（翻攝自YouTube）Andy（圖）在新片中踢爆張家寧的暗黑手段。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」風暴持續延燒！Andy指控前女友張家寧設「公關危機群組」緊咬著他，當中更扯出一名男藝人。對於「眾量級CROWD」撕破臉至今，謝和弦始終關注事件進度，以一句「好好休息電爆婊子。」向Andy表達關心之餘，也不忘批評張家寧，引發網路輿論炸鍋。

謝和弦（資料照，記者潘少棠攝）謝和弦（資料照，記者潘少棠攝）

Andy昨（23日）釋出最新影片，指控張家寧設立「公關危機群組」中出現一名男藝人，其未知身分也引爆外界臆測，部分網友將矛頭指向陳零九。針對陳零九無端遭劍指，謝和弦看不下去開嗆，「如果陳零九可以幫家寧處理公關危機，那他應該先幫幫自己被媒體寫超難聽！」

謝和弦痛批有人以ChatGPT落井下石「真的很低級」，更怒嗆那些自以為是的「正義魔人」只敢躲在網路霸凌，現實不敢做自己。當網友詢問「扣哥，那該怎麼處理？」謝和弦也霸氣回「老天處理該處理的人，哈們。」

謝和弦始終關心事件，在暖心喊話Andy（圖）之餘，也爆粗口批評張家寧。（翻攝自Threads）謝和弦始終關心事件，在暖心喊話Andy（圖）之餘，也爆粗口批評張家寧。（翻攝自Threads）

此外，謝和弦看完Andy的新影片後，也現身留言區給予關心，「為了家人你別太累，好好休息電爆婊子。」成為粉絲瘋傳金句，許多網友更激讚「圈內唯一敢挺Andy的人」、「電爆婊子太嗆了！」事件一波未平、一波又起，短時間內恐怕無法平息。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中