謝和弦怒嗆張家寧 力挺Andy「好好休息電爆婊X」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」風暴持續延燒！Andy指控前女友張家寧設「公關危機群組」緊咬著他，當中更扯出一名男藝人。對於「眾量級CROWD」撕破臉至今，謝和弦始終關注事件進度，以一句「好好休息電爆婊子。」向Andy表達關心之餘，也不忘批評張家寧，引發網路輿論炸鍋。

Andy昨（23日）釋出最新影片，指控張家寧設立「公關危機群組」中出現一名男藝人，其未知身分也引爆外界臆測，部分網友將矛頭指向陳零九。針對陳零九無端遭劍指，謝和弦看不下去開嗆，「如果陳零九可以幫家寧處理公關危機，那他應該先幫幫自己被媒體寫超難聽！」

謝和弦痛批有人以ChatGPT落井下石「真的很低級」，更怒嗆那些自以為是的「正義魔人」只敢躲在網路霸凌，現實不敢做自己。當網友詢問「扣哥，那該怎麼處理？」謝和弦也霸氣回「老天處理該處理的人，哈們。」

此外，謝和弦看完Andy的新影片後，也現身留言區給予關心，「為了家人你別太累，好好休息電爆婊子。」成為粉絲瘋傳金句，許多網友更激讚「圈內唯一敢挺Andy的人」、「電爆婊子太嗆了！」事件一波未平、一波又起，短時間內恐怕無法平息。

