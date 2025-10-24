美國新生代女星罹罕病逝！得年23歲 經紀公司證實噩耗

伊莎貝拉泰特驚傳逝世，令親朋好友不捨。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國新生代女星伊莎貝拉泰特（Isabelle Tate）近期傳出病逝，得年23歲，經紀公司證實她在睡夢中辭世。

伊莎貝拉泰特罹患進行性神經性腓骨肌萎縮症（Charcot-Marie-Tooth），不但會影響雙腿，還會損害到肺部以及心臟，因為罹患罕病，伊莎貝拉泰特長時間坐在輪椅上，幾乎快要放棄演戲的夢想，直到她獲得了《火速救援最前線》（9-1-1: Nashville）的角色成功如願以償，可沒想到才演出一集就撒手人寰。

伊莎貝拉泰特演出《火速救援最前線》不久後就離世。（翻攝自IG）

經紀公司在社群宣布伊莎貝拉泰特的死訊，透露她在10月19日逝世，「我們從她還是青少年時就認識她，她最近才重返演藝圈，試鏡的第一部影集《火速救援最前線》就成功拿下角色，她擁有一段很棒的時光。」

伊莎貝拉泰特訃聞寫著，她是個很有抱負的演員，熱愛動物還會擔任志工，她是個鬥士，從不為自己的疾病找藉口。其告別式將在10月24日舉行，家人希望比起為她獻上鮮花，不如捐款助人，表達對伊莎貝拉泰特的悼念。《火速救援最前線》在Disney+上架。

