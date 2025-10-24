自由電子報
娛樂 最新消息

曾莞婷被罵「兩光」錄影突爆走 怒抓男星頭髮衝突場面曝

許效舜（左起）、Sandy、曾莞婷、浩子、許豪平為本週《Talk Talk秀台語》帶來笑聲不斷的精彩表演。（公視台語台提供）許效舜（左起）、Sandy、曾莞婷、浩子、許豪平為本週《Talk Talk秀台語》帶來笑聲不斷的精彩表演。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子與「Sandy」吳姍儒聯手主持，評審長由許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，《Talk Talk秀台語》第二季最新一集邀請兩位剛在第60屆金鐘獎大放異彩的話題人物曾莞婷、陳孟賢登場。

曾莞婷首次擔任節目評審，一登場就展現驚人綜藝魂，因浩子笑稱她的台語「兩光」，她當場火冒三丈、怒抓浩子頭髮，大吼：「做伙落地獄啦！」讓浩子嚇得在棚內四處逃竄，現場笑聲不斷。

曾莞婷（左）擔任評審，與浩子嗆聲爆肢體衝突。（公視台語台提供）曾莞婷（左）擔任評審，與浩子嗆聲爆肢體衝突。（公視台語台提供）

身為「台劇女神」的曾莞婷演活許多八點檔經典角色，令人意外她私下台語不好，「全台語上節目很緊張！因為我的台語真的很爛，我都是用背出來的。好在現場的人都很熟悉，加上舜哥在，讓我安心不少」。首次擔任評審，曾莞婷覺得很新鮮，尤其她在講評時要思考後再用台語表達，讓她深感新奇。曾莞婷除了戲劇，也常參加外景節目，近期又接下實境節目主持工作，有考慮過要挑戰用全台語主持嗎？她坦言，過去有過邀約，但她擔心自己無法勝任，謙虛的她十分佩服Sandy勇於挑戰，「因為她是重新學習台語，還可以直接主持，很佩服她的勇氣」。

小琉球出生長大的「全球巨星」陳孟賢，在本週主題「代誌毋是你想的遐爾簡單」時自我介紹時膨風的說：「我現在生做遮爾緣投，身材遮爾仔好，遮爾古錐」，結果話還沒說完，曾莞婷就急著按下X，相當爆笑。

陳孟賢走到哪都有一群婆媽粉絲，緊緊跟隨，寵愛陳孟賢的他們更是隨身攜帶紅包，每當他表演完就會獻上紅包給予獎勵。許效舜、曾莞婷、黃豪平發現後，便開玩笑的向粉絲們索取紅包，三人見錢眼開的模樣讓現場觀眾笑到停不下來。

