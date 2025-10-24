韓長壽音樂節目《The Show》傳收攤 新人曝光成隱憂

韓國長壽音樂節目《The Show》驚傳即將收攤。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國從2011年起開播的音樂節目《The Show》驚傳將於11月11日播出最後一集，正式結束長達14年節目歷程。《The Show》過去是4大電視平台音樂節目以外的特殊存在，中小型經紀公司歌手多年來都透過這個節目打歌，對於音樂圈的小蝦米非常重要。

《The Show》傳出收攤消息之後，許多人感到震驚，也有人分析認為近年大型經紀公司轉向社群平台與自製內容，不再倚賴傳統電視音樂節目也能替旗下歌手爭取到曝光機會，而中小型公司受限於預算與人力資源欠缺，如果沒有《The Show》這樣的管道，勢必受到極大影響。

請繼續往下閱讀...

受到大環境壓迫與節目內容規模、話題性逐漸下滑，《The Show》自第4季開始嘗試引入音樂榜單制度，讓歌手能有機會競爭當週冠軍，成為4大電視台之外的第5個選擇。對於新團體、中小型公司歌手非常友善的《The Show》收攤後，這些人之後如何爭取曝光，難度提高。

韓國目前重要4大電台音樂節目包括：Mnet《M Countdown》、KBS《音樂銀行Music Bank》、MBC《Show! 音樂中心》，以及SBS《人氣歌謠》。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法