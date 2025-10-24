自由電子報
娛樂 最新消息

河錫辰急換台幣搭小黃 李信盈拜託記者傳話：一抵台就想林柏宏了

河錫辰（左）、李信盈今天為宣傳《全力奔跑》來台。（記者胡舜翔攝）河錫辰（左）、李信盈今天為宣傳《全力奔跑》來台。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星河錫辰、李信盈今天（24日）來台宣傳電影《全力奔跑》，河錫辰竟拒絕片商接送，自己搭計程車從松山機場到飯店，他笑說既然都來到台灣，就希望能夠來場冒險。被問到會不會想從機場「奔跑」到飯店？河錫辰笑說：「如果沒有下雨，我可能會這樣做。」

河錫辰自己搭計程車到飯店，直呼像是一場冒險。（記者胡舜翔攝）河錫辰自己搭計程車到飯店，直呼像是一場冒險。（記者胡舜翔攝）

曾參加過《魔鬼的計謀》的「腦性男」河錫辰去年曾來台舉行見面會，暌違1年多再次來台，他笑說原本希望能夠搭公車到飯店，結果下機卻發現自己只有上次去日本換的日幣，也沒有悠遊卡，直呼「被現實重擊」，趕快把錢換成台幣後，把500多元拿去搭計程車。由於計程車司機是個爺爺，似乎聽不太清楚，河錫辰還用Google與之對談，最後成功搭到飯店。計程車費為170元，他笑說，會用身上的現金再搭去機場一次。

李信盈首次來台，活力滿滿，本人臉超級小。（記者胡舜翔攝）李信盈首次來台，活力滿滿，本人臉超級小。（記者胡舜翔攝）

李信盈以《愛的迫降》在台打開知名度，此次是他第一次來台，期待工作結束逛夜市，他認為的台灣感性就是「青春電影」，韓星金世正也推薦了一大堆台灣美食給他，全部記在經紀人清單中，讓他十分期待。他與林柏宏等人合作過電影《悲傷熱帶》，表示當時林柏宏主動與他交換聯絡方式，「我當時剛好一個月後要來台辦見面會，本來約好要見面，但因為行程因素取消。」他表示，這次來台應該聯絡一下，但擔心林柏宏太忙，並請記者幫忙傳話：「幫我跟他說，一到台灣就很想他。」

河錫辰稱李新盈某幾個瞬間與他很像。（記者胡舜翔攝）河錫辰稱李新盈某幾個瞬間與他很像。（記者胡舜翔攝）

兩人在片中飾演短跑選手，經過了相當辛苦的訓練，還異口同聲透露：「都曾經蹺掉過訓練，但拍攝絕對沒有。」43歲的河錫辰稱每次看到對方就是問候「膝蓋還好嗎」，拍完戲還得躺個兩天休息，「早知道台灣有腳底按摩，我就應該搭配著！」他看到同片年輕演員生龍活虎、朝氣滿滿，讓他感嘆：「就算很努力管理自己，還是比不上小鮮肉。」不過他在片中展現好身材，被大讚是「腦性肌肉男」，河錫辰則笑說：「沒有沒有，我是大叔男了。」

27歲的李信盈也說「這是個非常極限的挑戰」，跑完步隔天就像快碎掉一樣，不過他看到河錫辰每天都這麼努力拍攝，讓李信盈十分佩服，想向他學習。至於他在片中追求TWICE的多賢，李信盈分享，因為他個性比較怕生，所以當時是多賢主動與他搭話，片中高冷，但本人其實十分親切。《全力奔跑》已在台上映。

