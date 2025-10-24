「蔣不聽」市長台北時裝週登場 戰袍適合咕嚕咕嚕

蔣萬安穿上設計師品牌 PCES（暢芷荺、李玉琪、BrunoChung）設計的服裝亮相。（記者孫唯容攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕上週末起北部地區受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，風雨交加，氣象署已啟動大規模豪雨加強作業，氣象圖上北台灣雨量也顯示為「紫爆」，甚至有氣象粉絲專頁認為顏色「像瘀青一樣」，沒想到最後北北基桃仍表示未達放假標準，須正常上班上課。崩潰的北北基桃居民，瞬間立刻湧入台北市長蔣萬安粉絲專頁，瘋狂刷留言「咕嚕咕嚕」，更有人說蔣萬安是「蔣不聽」。今（24）晚蔣萬安出席台北時裝週活動，換上設計師服裝，完全跟上咕嚕咕嚕話題，讓人忍不住。

台北市長蔣萬安出席台北時裝週。（翻攝自Taipei Fashion Week 臺北時裝週）

力挺時尚產業的蔣萬安穿上設計師品牌PCES（暢芷荺、李玉琪、BrunoChung）設計的服裝，是為了奧運選手設計，以衝浪為發想，所以用深藍色布料的剪裁，代表著海浪，而且也結合政治服裝禮服的概念，簡單俐落，非常有結構設計感。蔣萬安誇讚，「我很喜歡，也很符合我的個性，所以我穿起來很舒服」。看到蔣萬安的時尚打扮，咕嚕咕嚕大軍又出動，表示：原來蔣不聽是水男孩，難怪喜歡咕嚕咕嚕。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安的服裝以衝浪為發想，所以用深藍色布料的剪裁，代表著海浪，被戲稱為水男孩。（翻攝自Taipei Fashion Week 臺北時裝週）

多日豪大雨連番轟炸，通勤的上班族與學生怨聲載道，文化大學、淡江大學、東吳大學、政治大學都出現瀑布，還有學生自嘲學校變成水上樂園，甚至有學生搬出橡皮艇表示要划船上課，輔仁大學學生也特別製作水樂園地圖導引，更別提位於基隆的海洋大學簡直就像災難片重現，引發無數民怨，只能苦中作樂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法