娛樂 歐美

金卡達夏自爆罹腦動脈瘤 原因竟和肯爺有關

美國名媛金卡達夏（右）表示自己腦內長了動脈瘤，都是因為與肯爺離婚壓力太大。（路透）美國名媛金卡達夏（右）表示自己腦內長了動脈瘤，都是因為與肯爺離婚壓力太大。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國名媛金卡達夏（Kim Kardashian，又譯：金卡戴珊）在新一季《The Kardashians》節目中自爆被診斷出腦動脈瘤，且將病因歸咎於前夫「肯爺」肯伊斯威特（Kanye West，現名：Ye）。她表示腦動脈瘤是因為與肯爺離婚帶來龐大壓力才孳生。

金卡達夏說醫生稱她的腦動脈瘤是因為壓力過大才會長出來。（美聯社）金卡達夏說醫生稱她的腦動脈瘤是因為壓力過大才會長出來。（美聯社）

昨（23）日釋出的第7季預告當中，45歲的金卡達夏接受腦部MRI檢查後，告知家人「發現一顆小動脈瘤」，姊姊考特妮相當震驚，金卡達夏隨後表示，醫生指出這是壓力太大所造成。她更談及與肯爺離婚過程中情緒激動，坦白表示：「很開心一切都結束了」。離婚並不表示兩人從此不相往來，因為兩人有4個孩子，肯爺依舊會出現在金卡達夏的生活中。

金卡達夏與肯爺有4個孩子，生活中仍會見面。（法新社）金卡達夏與肯爺有4個孩子，生活中仍會見面。（法新社）

金卡達夏因真人實境秀走紅，2014年她與肯爺結婚，兩人婚姻關係長達7年，之後2021年提出離婚。金卡達夏表示，為了保護孩子不受肯爺負面新聞影響，她的壓力真的很大，更導致她多年未曾發作的乾癬也復發。

