娛樂 最新消息

逸祥婚前「守貞5年」 前輩黃國倫曝經驗 邰智源拱生四個

逸祥與老婆今舉辦婚宴。（記者陳奕全攝）逸祥與老婆今舉辦婚宴。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕逸祥今年4月與原住民歌手老婆紫布爾正若登記結婚。上個月才在屏東舉辦排灣族傳統婚禮，今（24）日則在士林青青時尚花園會館舉辦婚宴，席開50桌，花費250萬，賓客邰智源、香蕉、安妮、風田、黃國倫、寇乃馨、唐玲、白雲、董至成、黃鐙輝稍早也現身出席。

香蕉今日擔任總招待。（記者陳奕全攝）香蕉今日擔任總招待。（記者陳奕全攝）

香蕉今日擔任總招待，笑說自己包8千，「是我包給別人第二大包，今天我是免費擔任總招待，他不用給我紅包，以後吃的喝的靠他，因為他最近買房又買車，不會要他早生貴子，不然這樣壓力太大。」

黃國倫、寇乃馨參加婚禮。（記者陳奕全攝）黃國倫、寇乃馨參加婚禮。（記者陳奕全攝）

逸祥與紫布爾正若是在教會認識，兩人交往5年至今沒有性生活，黃國倫與寇乃馨是婚前守貞的「前輩」，認為這樣蠻好的，才能迎接難忘時刻，黃國倫也說：「他會迎來人生最難忘的一刻，婚前願意尊重老婆，婚後才會繼續尊重。」寇乃馨今也將在婚禮上為夫妻兩開金嗓唱歌，至於紅包金額則是五位數。

邰智源參加婚禮。（記者陳奕全攝）邰智源參加婚禮。（記者陳奕全攝）

而邰智源則祝福新人百年好合，聽聞小倆口守貞5年，他面露驚訝，也笑說逸祥體力好，不如生4個「好上加好」，隨即更搞笑表示，他們有沒有「開機」關他什麼事，但祝福他們鶼鰈情深。

黃鐙輝參加婚禮。（記者陳奕全攝）黃鐙輝參加婚禮。（記者陳奕全攝）

黃鐙輝祝福兩人早生貴子，「我生了三個希望他可以趕上我的進度」，還不忘傳授經驗給逸祥，認為如果之後想求子心情放鬆就會有了。而談及閃兵話題，黃鐙輝也說有錯就要好好承擔，年輕時難免會有不成熟僥倖的心態，遇到了就要去面對，「未來怎麼樣會取決於他們有沒有誠心悔改，如果有的話，每個人都有值得被原諒的機會。」

今晚白雲、董至成也有來，不過並未停留受訪，僅說有來就是對新人最大的祝福，隨即快閃說「沒那麼熟」、「沒什麼好聊的」。

