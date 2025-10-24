自由電子報
娛樂 最新消息

坤達涉閃兵停工！邰智源尬笑回應 質疑閃兵產業鏈

逸祥與老婆今舉辦婚禮。（記者陳奕全攝）逸祥與老婆今舉辦婚禮。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕逸祥今年4月與原住民歌手老婆紫布爾正若登記結婚。上個月才在屏東舉辦排灣族傳統婚禮，今（24）日則在士林青青食尚花園會館舉辦婚宴，席開50桌，賓客香蕉、風田、黃國倫、寇乃馨、黃鐙輝等人出席，邰智源稍早現身，被問及曾一起合作節目的坤達涉閃兵案，他面露尷尬回應了。

邰智源參加婚禮。（記者陳奕全攝）邰智源參加婚禮。（記者陳奕全攝）

近期演藝圈爆閃兵風波，坤達也捲入其中，邰智源被問及此事則尬笑，提到兩人沒有一起工作後比較少聯絡，「呵呵，該怎麼樣就怎麼樣，總是要面對，就從從容容去當兵吧。」也說沒想到會有一個產業鏈可以這樣協助閃兵役，認為如今爆出來也好，「就去當（兵），當完回來就好，前面（不去）可能是害怕，當完就可以嘴了，是很好的人生體驗。」黃鐙輝則說有錯就要好好承擔，年輕時難免會有不成熟僥倖的心態，遇到了就要去面對，「未來怎麼樣會取決於他們有沒有誠心悔改，如果有的話，每個人都有值得被原諒的機會。」

黃鐙輝參加婚禮。（記者陳奕全攝）黃鐙輝參加婚禮。（記者陳奕全攝）

逸祥與紫布爾正若是在教會認識，兩人交往5年至今沒有性生活，黃國倫與寇乃馨是婚前守貞的「前輩」，認為這樣蠻好的，才能迎接難忘時刻，黃國倫也說：「他會迎來人生最難忘的一刻，婚前願意尊重老婆，婚後才會繼續尊重。」

黃國倫、寇乃馨參加婚禮。（記者陳奕全攝）黃國倫、寇乃馨參加婚禮。（記者陳奕全攝）

而邰智源則祝福新人百年好合，聽聞小倆口守貞5年，他面露驚訝，也笑說逸祥體力好，不如生4個「好上加好」，隨即更搞笑表示，他們有沒有「開機」關他什麼事，但祝福他們鶼鰈情深。

