娛樂 日韓

控YG「容貌羞辱」 韓女星朴春暴走：沒出錢幫忙整形

2NE1成員朴春指控YG娛樂對她進行容貌羞辱。（翻攝自IG）2NE1成員朴春指控YG娛樂對她進行容貌羞辱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團2NE1成員朴春日前控訴YG娛樂未支付酬勞，揚言提告，經紀公司D-Nation緊急出面澄清費用已結清，並指出是誤會一場。沒想到，昨（23）朴春再度暴走，指YG娛樂對她進行「容貌羞辱」，也從來沒幫她分擔整形費用。

朴春指出YG的人總說她整形整得跟怪物一樣。（翻攝自IG）朴春指出YG的人總說她整形整得跟怪物一樣。（翻攝自IG）

朴春公開發文表示：「雖然很生氣，不過我懶得理，一切都從頭說起好了」，她上傳了自己的備忘錄截圖，並指出YG的人總說她整形整得跟怪物一樣，拿她的外貌惡意嘲笑，氣得朴春抱怨，「仔細想想，YG從來沒有主動幫我整過，所有的整形都是我自己花錢做的。簡單來說，我就是以平民水準走上舞台

朴春說：仔細想想，YG從來沒有主動幫我整過形，所有的整形都是我自己花錢做的。（翻攝自IG）朴春說：仔細想想，YG從來沒有主動幫我整過形，所有的整形都是我自己花錢做的。（翻攝自IG）

不僅如此，朴春還舉出實際例子，她說有一次公司內部人員在樓梯間突然向她道歉，搞得朴春一頭霧水。「我問他為什麼要道歉？對方回答因為拿我當話題去換取整形手術費用」，讓她非常傻眼，朴春更強調，從去皮膚科治療到整形所有費用都是她自己負擔，YG什麼手術都沒幫忙做過。

朴春未整形之前長相非常清秀。（翻攝自微博）朴春未整形之前長相非常清秀。（翻攝自微博）

朴春還爆料：「YG所有的歌曲據說都是我寫的，但因為外貌問題被壓著不讓曝光，只用了我寫的其中一首歌，而且沒給錢也沒給版稅。」除此之外，朴春更指出，就算自己拚命唱歌，也無法得到公平對待，唱得再好也只是勉強持平，錄音時如果不是自己先去錄，他們（YG）根本不會錄她的部分。朴春加碼爆料，自己從沒被安排過拍攝雜誌，她仔細算過，「到現在共有4231支廣告找上門，但YG全部都給別人，這次以我名字收到的61支，也被分配給別人」，一陣狂噴之後，朴春的貼文目前已被刪除。

