Andy怒控「假切割真演戲」 全網嗆爆家寧：沒道德底線

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」內鬨再掀風暴！Andy昨（23日）再度開戰，透露張家寧遭查扣的手機中，發現一個名為「家寧公關危機」的群組，但實際目的卻是以暗黑手段「毀掉Andy」。不僅如此，Andy更痛批張家寧「假切割、真演戲」，影片才上架隨即引爆網友們怒火，張家寧的社群平台瞬間淪為公審現場。

Andy在最新的影片中直指，早在8月8日已透過律師寄出存證信函，要求張家寧履行公司監察人職責，釐清群海公司帳務。未料，張家寧卻於9月8日高調拍片宣稱，「將以監察人身分對公司提告。」Andy對此做出反擊，「那是我要求她做的，卻被她說成是主動行動！」他更怒斥張家寧的「切割」只是表面功夫，動怒狠嗆「根本就是演戲！」

更驚人的是，Andy聲稱掌握「內部群組截圖」，內容除了張家寧家人、公關與網軍外，竟還出現「一位知名男藝人」的名字，一夥人參與對策討論；該名男藝人被指曾協助介紹H姓公關，同時擔任溝通橋樑。針對男藝人身分，Andy僅透露「他非常有名、副業很多！」但因法規限制未公開姓名，僅呼籲對方「別再用這種手段對付我」，並要求張家寧約束團隊行為。

影片曝光後，張家寧照常上傳遊玩等影片，卻遭外界集體灌爆留言撻伐，「起訴書4000多頁你們家到底多誇張」、「全家人都很噁心至極」等批評湧入，留言數量甚至超過按讚數，還有部分網友更怒轟「沒道德底線」、「別再演了！」張家寧的社群風向幾乎一面倒，成為「眾量級」頻道開設以來最嚴重的信任危機。

