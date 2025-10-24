自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張信哲驚喜大禮獻給母親 靈感藏滿洋蔥感動獲獎了

張信哲以台語歌《皺紋寫字》歌頌母愛。（潮水音樂提供）張信哲以台語歌《皺紋寫字》歌頌母愛。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲首度挑戰台語歌曲，他感性表示：「閩南語是我的母語，但我一直不太有信心掌握它的腔調與意境之美。這次唱《皺紋寫字》，除了圓一個夢，也想獻給所有的媽媽們。」提到過去曾與父親合唱《蒼蒼》，卻一直沒有為媽媽唱過歌，「這首歌其實也不只是關於母親，更是一種自然的母性、一種像『大地之母』或『宇宙之母』的包容與療癒的力量。」

張信哲（右）以《皺紋寫字》送給張媽媽，左為作詞人何啟弘。（潮水音樂提供）張信哲（右）以《皺紋寫字》送給張媽媽，左為作詞人何啟弘。（潮水音樂提供）

其實《皺紋寫字》的創作靈感來源也極具戲劇性，作詞人何啟弘回憶：「三年前我媽媽過世，她很愛聽台語歌，我就想寫首歌送她，但一直找不到角度。直到有天阿哲約我跟張媽媽吃飯，我看到她手上的皺紋，就想到那一代的女人都是用手撐起家庭。」腦海中也閃過了《皺紋寫字》四個字。

何啟弘回家後立刻動筆完成詞作，卻沒有發表打算。直到張信哲聽完故事後，當場決定：「那我來唱啊！」沒想到這首誕生於母愛的作品，近日更榮獲「2025世界閩南語金曲獎」最佳作詞獎，讓兩人又驚又喜。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中