張信哲驚喜大禮獻給母親 靈感藏滿洋蔥感動獲獎了

張信哲以台語歌《皺紋寫字》歌頌母愛。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲首度挑戰台語歌曲，他感性表示：「閩南語是我的母語，但我一直不太有信心掌握它的腔調與意境之美。這次唱《皺紋寫字》，除了圓一個夢，也想獻給所有的媽媽們。」提到過去曾與父親合唱《蒼蒼》，卻一直沒有為媽媽唱過歌，「這首歌其實也不只是關於母親，更是一種自然的母性、一種像『大地之母』或『宇宙之母』的包容與療癒的力量。」

張信哲（右）以《皺紋寫字》送給張媽媽，左為作詞人何啟弘。（潮水音樂提供）

其實《皺紋寫字》的創作靈感來源也極具戲劇性，作詞人何啟弘回憶：「三年前我媽媽過世，她很愛聽台語歌，我就想寫首歌送她，但一直找不到角度。直到有天阿哲約我跟張媽媽吃飯，我看到她手上的皺紋，就想到那一代的女人都是用手撐起家庭。」腦海中也閃過了《皺紋寫字》四個字。

何啟弘回家後立刻動筆完成詞作，卻沒有發表打算。直到張信哲聽完故事後，當場決定：「那我來唱啊！」沒想到這首誕生於母愛的作品，近日更榮獲「2025世界閩南語金曲獎」最佳作詞獎，讓兩人又驚又喜。

