日「寫真女星」入高市早苗內閣 網瘋批：專業知識不足

自民黨總裁高市高苗（左）公布內閣名單，44歲前寫真女星森下千里成為「日本環境政務次官」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本出現首位女內閣，自民黨總裁高市高苗昨（23）公布內閣名單，44歲前寫真女星森下千里成為「日本環境政務次官」，不過這項人事任命卻引發日本輿論強烈爭議，許多人認為她專業知識不足，還指出森下千里先前在政治節目被問到「糧食自給率」時竟回答不出來，對她的能力存疑。

日本民眾認為森下千里（左）專業知識不足。（翻攝自X）

森下千里自認35歲之後寫真工作變少，開始轉型從政。現年44歲的森下千里出生於愛知縣名古屋市，身高166公分，亦為名古屋學院大學畢業，22歲開始擔任「賽車皇后」的她，留在大眾腦海裡最深刻的印象就是火辣的身材和性感的身體，同時擁有高知名度。

請繼續往下閱讀...

曾是「寫真女星」的森下千里出現在高市早苗閣員名單。（翻攝自X）

森下千里自寫真女星退役後，轉戰演藝圈，成為《男女糾察隊》嘉賓，她在節目中表現出直率的個性。她曾在35歲時發表轟動一時的「全裸宣言」，她上東京電視台深夜節目《聽我細訴～明星近況報告》時提到想拍攝全裸露毛寫真，為自己美麗的身材留下紀念，震驚一時。

森下千里決心從政之後，2011年東日本大地震她親自參與災區救援活動，更對公共服務產生興趣，並於2019年12月31日正式與經紀公司解決，告別五光十色的演藝圈，舉步踏入政壇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法