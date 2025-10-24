自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日「寫真女星」入高市早苗內閣 網瘋批：專業知識不足

自民黨總裁高市高苗（左）公布內閣名單，44歲前寫真女星森下千里成為「日本環境政務次官」。（翻攝自X）自民黨總裁高市高苗（左）公布內閣名單，44歲前寫真女星森下千里成為「日本環境政務次官」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本出現首位女內閣，自民黨總裁高市高苗昨（23）公布內閣名單，44歲前寫真女星森下千里成為「日本環境政務次官」，不過這項人事任命卻引發日本輿論強烈爭議，許多人認為她專業知識不足，還指出森下千里先前在政治節目被問到「糧食自給率」時竟回答不出來，對她的能力存疑。

日本民眾認為森下千里（左）專業知識不足。（翻攝自X）日本民眾認為森下千里（左）專業知識不足。（翻攝自X）

森下千里自認35歲之後寫真工作變少，開始轉型從政。現年44歲的森下千里出生於愛知縣名古屋市，身高166公分，亦為名古屋學院大學畢業，22歲開始擔任「賽車皇后」的她，留在大眾腦海裡最深刻的印象就是火辣的身材和性感的身體，同時擁有高知名度。

曾是「寫真女星」的森下千里出現在高市早苗閣員名單。（翻攝自X）曾是「寫真女星」的森下千里出現在高市早苗閣員名單。（翻攝自X）

森下千里自寫真女星退役後，轉戰演藝圈，成為《男女糾察隊》嘉賓，她在節目中表現出直率的個性。她曾在35歲時發表轟動一時的「全裸宣言」，她上東京電視台深夜節目《聽我細訴～明星近況報告》時提到想拍攝全裸露毛寫真，為自己美麗的身材留下紀念，震驚一時。

森下千里決心從政之後，2011年東日本大地震她親自參與災區救援活動，更對公共服務產生興趣，並於2019年12月31日正式與經紀公司解決，告別五光十色的演藝圈，舉步踏入政壇。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中