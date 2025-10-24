網紅賣預售屋狂賺900萬 買機票為省2千遭詐騙

網紅「我是老爸，我不要當爸」賣預售屋狂賺900萬，買機票為省2千遭詐騙。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「我是老爸，我不要當爸」（以下簡稱：我是老爸）在YouTube上也擁有82萬訂閱，先前傳出他在新北市新店區以6128年購入預售屋，後因房市政策變動銀行貸款7成變3成，決定出售預售屋獲利900萬元，被外界砲轟炒房。如此精打細算的老爸，為了拍片經常搭乘飛機，沒想到卻誤入詐騙網站買機票，竟在登機前被攔下來。

我是老爸今（24）在社群平台發文並附上影片，他說：「我被詐騙了，不準（准）我上飛機」。第一次被詐騙的他事後想起來還覺得非常恐怖，他說「務必在有聽過的平台購買機票，即使是Skyscanner搜尋出來的也一樣」，他這次分享自己的經驗，也是希望提醒大家要多加小心，防範詐騙。

網紅「我是老爸，我不要當爸」在網路買機票，順利報到、寄行李，但登機前被攔阻不能上飛機。（翻攝自臉書）

我是老爸說，他在西雅圖機場登機前被攔下來，起因是他2週前透過比價網站搜尋西雅圖到德州的機票，後來在iwoFly網站發現票價比官網便宜2千元就趕緊下手，買完機票後還確認收到「已出票」的電子郵件，也有用訂位代號至航空公司官網查詢，都沒有問題，甚至到機場也順利報到、掛行李、印登機證，沒想到卻在登機前遭攔阻。

機場地勤人員表示iwoFly網站為詐騙網站，騙取訂票客戶金錢，卻用盜刷的信用卡訂機票，如此一來就成了「無本生意」。我是老爸的經驗讓網友大吃一驚，覺得可以報到、寄行李卻不能登機，詐騙真是防不勝防。

