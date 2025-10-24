（影）探險型YTR夜遊土地公廟 驚見男子陳屍車上已生蛆

YouTuber（右起）未來男友Liann、丸子King、小惠。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在YouTube上擁有64.6萬訂閱的探險型YouTuber「未來男友Liann」日前上架影片，內容為他與網紅「丸子King」、「小惠」本月17日到高雄美濃夜遊，夜探土地公廟的時候驚見男屍，嚇得未來男友緊急報警，他也表示亡者遺體在小客車上，已經流出大量屍水，警方到場時表示腐臭味明顯，且屍體已經長蛆。經過轄區旗山警分局證實，死者為47歲廖姓男子，死亡時間至少7天以上，無外力介入。

YouTuber未來男友探險時意外發現荒廢校區小客車上有男屍。（翻攝自YouTube）

未來男友在高美醫專附近的土地公廟前表示，周圍都是墳場，探勘時發現有香爐、香灰、燃燒過的蠟燭，加上先前學校內有靈異事件發生，以及超自然現象傳說。3人在土地公廟拜拜後，發現廢棄校區鐵門拜眼，入內察看後發現有小客車停放，看似荒廢已久，旁邊還發現噴槍，上前仔細一看駕駛座竟然躺了一個人，同時濃厚屍臭味揮之不去。

廢棄小客車附近還發現噴槍。（翻攝自YouTube）

稍早未來男友拜拜時就發現土地公廟有紅布，當時還和丸子討論可能是過去有乩身辦事。進入學校後，發現有香，且一股臭味非常濃厚，當時未來男友和丸子還聽見腳步聲，當他們往臭味方向前進，發現車子有亮燈，越靠近臭味越濃厚，還有蟲子爬出來，當下未來男友就決定停止拍攝，並緊急報警。

YouTuber未來男友經常到各處進行探險。（翻攝自臉書）

丸子想更往內走想確認是否真的有人死亡，未來男友陪著小惠，接著丸子便確認車上有往生者，更已經流出屍水並長蛆，緊急報警處理。警方根據車牌資料查到死者為47歲廖姓男子，初步研判死亡時間約一週左右，鑑識人員並未發現外力介入，20日完成相驗與解剖程序。

