63歲瓊瑤劇男神 隔空為小26歲金融分析師女友慶生

「瓊瑤劇男神」馬景濤與小他26歲的女友Jane。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕63歲「瓊瑤劇男神」馬景濤因演技機動誇張，曾被戲稱為「咆哮帝」，今年8月他在直播中首度坦承自己已經有很好的女友。戀情曝光後，大家發現他的女友是小他26歲的金融分析師Jane，10月20日馬景濤開直播時，特別手捧小蛋糕並插上蠟燭，為女友歡度37歲生日，由於當時Jane人在西班牙，馬景濤只能隔空慶生。

馬景濤10月20日開直播為小女友慶生。（翻攝自抖音）

直播中馬景濤手上捧著蛋糕，並說：「今天是個非常特殊的日子，把這份喜悅跟所有的祝福，送給我們家老吳（Jane）」，馬景濤更甜蜜祝女友永遠開心，在生活裡充滿活力及希望。他透露因為女友非常有進取心，兩人剛認識時，Jane就參加金融行業頂級資格CFA（國際金融分析師）考試，無奈第一次沒考上，經過馬景濤鼓勵，之後順利過關取得資格。

Jane曾經透露馬景濤與自己的爸爸同齡，但她不關心這些，且家人對馬景濤與她的戀情並不反對，至於結婚，兩人目前仍覺得沒有太大必要。馬景濤過去曾有過2段婚姻，與第一任妻子育有一女；2007年與小他21歲的中國女星吳佳尼閃婚，育有2子，2017年第二段婚姻也結束。

