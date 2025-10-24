王晶爆離世大S秘密 小黑妹變白皙皮膚有原因

王晶表示自己認識大S的時候，她18歲，而且是個小黑妹。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕70歲香港導演王晶近期積極經營個人YouTube頻道，靠著爆料明星秘密獲得不少流量。近日隨著「小S」徐熙娣現身第60屆金鐘獎頒獎典禮，大小S的姊妹情又成熱門話題，王晶也首次說出「大S」徐熙媛的秘密，但言論內容飽受爭議，影片推出後2小時內就衝上熱搜榜。

王晶透露大S「靠打很多美白針」才得到白皙肌膚。（香港星島日報）

王晶表示自己認識大S的時候，她18歲，當時她以娛樂記者的視角主持節目，王晶說：「那時候她就是個小黑妹，皮膚黝黑，和後來螢幕上白道發光的形象完全不同」。他透露大S「靠打很多美白針」才得到白皙肌膚。之後王晶記憶中的大S就變得很白、很斯文，也成為《流星花園》中的杉菜。談到小S的時候，王晶說那時的小S也是黑黑的，不過王晶打趣：「小S就變成了牙尖嘴利、專揩帥男油的一個女色魔一樣的人」。

王晶談到小S開玩笑說：變成了牙尖嘴利、專揩帥男油的一個女色魔一樣的人。（香港星島日報）

談到大S對美白的執著，有種說法是她長期防曬並控制飲食，體重長期維持在42公斤。王晶影片之所以引起廣泛討論，主要因為台灣皮膚科醫學會2024年報告指出，美白針成分未獲美國食品藥物管理局認證，故王晶公開指大S打美白針，引起輿論熱議。

王晶認為相較於香港女星的犀利，大S特別溫柔。（香港星島日報）

王晶曾經與大S合作拍過《未來警察》、《大內密探零零狗》，回憶起大S的工作態度，王晶大讚：「她的業務能力沒話說，拍戲時很拚，對角色理解也到位」，對比於香港女明星，大S格外溫柔，王晶說：「香港女明星性格都好犀利，但大S卻好溫柔，起碼她在面對公眾時是很溫柔的」。王晶認為雖然外界對大S的評價有好有壞，但在他眼裡「每個人的生活都有自己的難處，外人無權當法官，去評判她的對與錯」。

