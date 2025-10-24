自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

A-Lin早預言「普發一萬」！7年前神曲唱出全民心聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕行政院宣布「普發一萬」政策，全民陷入領錢熱潮，意外帶紅A-Lin於2018年為電影《比悲傷更悲傷的故事》所唱的主題曲《有一種悲傷》。有網友聽出歌詞「無法遺忘」竟空耳成「普發一萬」，瞬間引爆留言潮，笑稱A-Lin早在7年前就「唱出全民心聲」，直呼「原來悲傷是等紅包！」

A-Lin的作品《有一種悲傷》中，歌詞「無法遺忘」撞聲「普發一萬」。（翻攝自YouTube）A-Lin的作品《有一種悲傷》中，歌詞「無法遺忘」撞聲「普發一萬」。（翻攝自YouTube）

這波空耳風潮從7月底悄悄延燒，許多網友截取歌曲片段上傳社群，指出「留在我過往，無法遺忘」這句「無法遺忘」的發音與「普發一萬」幾乎一模一樣。搞笑對比字幕版本在網路瘋傳，不少人笑說：「看完惡搞版就回不去了！」、「A-Lin太神，連政策都能唱預言。」有人甚至惡搞製作「普發一萬BGM混剪版」，讓原本的情傷神曲秒變全民領錢主題曲。

A-Lin以渾厚嗓音詮釋的《有一種悲傷》原是講述失去愛人的哀愁，如今因空耳誤會再度翻紅，意外掀起懷舊與爆笑並存的浪潮。網友們也紛紛笑言「原來悲傷是在等待紅包...」、「她不只唱愛情，也唱經濟」、「7年前就懂通膨預言！」意外成為最洗版的娛樂話題之一。

行政院於10月23日晚間正式拍板「普發一萬」政策，凡中華民國國民及持外僑居留證者皆可領新台幣1萬元，總預算高達2400億元，立法院三讀通過、總統賴清德簽署後，預計最快11月12日入帳。政策宣布與神曲空耳巧合撞期，讓網友直呼「A-Lin才是真正的經濟先知！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中