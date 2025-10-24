A-Lin早預言「普發一萬」！7年前神曲唱出全民心聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕行政院宣布「普發一萬」政策，全民陷入領錢熱潮，意外帶紅A-Lin於2018年為電影《比悲傷更悲傷的故事》所唱的主題曲《有一種悲傷》。有網友聽出歌詞「無法遺忘」竟空耳成「普發一萬」，瞬間引爆留言潮，笑稱A-Lin早在7年前就「唱出全民心聲」，直呼「原來悲傷是等紅包！」

A-Lin的作品《有一種悲傷》中，歌詞「無法遺忘」撞聲「普發一萬」。（翻攝自YouTube）

這波空耳風潮從7月底悄悄延燒，許多網友截取歌曲片段上傳社群，指出「留在我過往，無法遺忘」這句「無法遺忘」的發音與「普發一萬」幾乎一模一樣。搞笑對比字幕版本在網路瘋傳，不少人笑說：「看完惡搞版就回不去了！」、「A-Lin太神，連政策都能唱預言。」有人甚至惡搞製作「普發一萬BGM混剪版」，讓原本的情傷神曲秒變全民領錢主題曲。

A-Lin以渾厚嗓音詮釋的《有一種悲傷》原是講述失去愛人的哀愁，如今因空耳誤會再度翻紅，意外掀起懷舊與爆笑並存的浪潮。網友們也紛紛笑言「原來悲傷是在等待紅包...」、「她不只唱愛情，也唱經濟」、「7年前就懂通膨預言！」意外成為最洗版的娛樂話題之一。

行政院於10月23日晚間正式拍板「普發一萬」政策，凡中華民國國民及持外僑居留證者皆可領新台幣1萬元，總預算高達2400億元，立法院三讀通過、總統賴清德簽署後，預計最快11月12日入帳。政策宣布與神曲空耳巧合撞期，讓網友直呼「A-Lin才是真正的經濟先知！」

