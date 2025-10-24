自由電子報
娛樂 最新消息

壯壯義大利遇小偷「損失逾600萬」辦事處鬆口：尋回機率低

壯壯在義大利遭竊損失600萬。（汗土娛樂提供）壯壯在義大利遭竊損失600萬。（汗土娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神壯壯今年9月下旬受邀前往倫敦時裝週參與盛會，行程結束後更前往義大利托斯卡尼進行五天的時尚大片拍攝。然而原本滿載而歸的歐洲行，卻遭遇失竊案，損失逾600萬。

壯壯返程前夕，她與工作團隊自駕前往米蘭馬爾彭薩機場（MXP），途中臨時繞道比薩觀光，將車輛停放在設有管理員與監視器的付費停車場，卻在短短兩小時後回到車邊，驚見車窗遭砸破，車上5件托運行李與1個登機包全數失竊。

壯壯團隊的車窗遭砸破。（汗土娛樂提供）壯壯團隊的車窗遭砸破。（汗土娛樂提供）

據了解，失竊物品包括：勞力士、卡地亞名錶多只、Harry Winston鑽石項鍊、卡地亞項鍊與耳環、香奈兒晚宴包、經典包共3只（其中一款價值70萬新台幣）愛馬仕手環、YSL與Goyard包款以及滿載高訂服裝、化妝品、保養品與拍攝所需造型品，連三只Rimowa行李箱（市價約15萬）也一併消失。加上現金約新台幣100萬元，以及後續需賠償商借高訂服裝，整體損失粗估超過600萬元。

壯壯在事件發生後立刻報警，卻被告知停車場監視器僅拍到大門，廣場全景監視器更是「失靈」。警方僅例行登記備案，駐義大利辦事處也坦言尋回可能性極低。

壯壯無奈表示：「這趟行程從倫敦到義大利，原本是充滿榮耀的工作與收穫，沒想到最後一天竟以這樣的方式收場，真的心痛。連當地買的限量名牌包因為拍完當天就被偷了都變成了日拋型，日前壯壯已返台，僅能憑少量隨身行李返國，同行友人仍在追蹤AirPods最後定位，期盼能尋回線索。

