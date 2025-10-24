白冰冰被爆錄影前都在罵人！遭女星當眾狠嗆「罵X小」

陽帆（左起）、黃鐙輝、懷秋、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週企劃「霸氣全開熱鬧必備百萬金曲」，日前邀請到熱門院線電影票房冠軍的《角頭－鬥陣欸》演員懷秋與黃鐙輝來到節目中，歌手出身的懷秋帶來個人單曲《delete》展現實力，並與黃鐙輝合唱《左右為難》，還即興帶來一段電影中互嗆名號準備開撕，斯文的懷秋把電影中「蠍子哥」演得活靈活現大獲好評，懷秋謙虛回應：「有先多做功課揣摩角色，感謝大家的誇獎」。

一出場帶來《情難忘》的黃鐙輝，能唱能演又能主持，白冰冰在介紹他時候，提到他老婆很矮，沒想到被陽帆無情吐槽：「妳好意思說人家矮！」，原來剛到攝影棚時，白冰冰跟黃鐙輝互相擁抱了一下，黃鐙輝抱著冰姐反射說：「這身高跟我老婆一樣」，讓全場笑翻。

白冰冰現場特別要求懷秋對著鏡頭重現陰狠蠍子哥，因為在民視蛇年過年特別節目《民視第一發發發》，懷秋戲魂上身超兇狠拜年創下當晚高收視4.58，受歡迎的高收視讓大家印象深刻。

蔡家蓁（右）耍狠怒瞪化身「女蠍子」，直接飆罵白冰冰「罵三X」。（民視提供）

蔡家蓁（右）烙完狠話後緊抱白冰冰撒嬌。（民視提供）

白冰冰誇讚懷秋斯文的歌手氣質，居然能把黑社會詮釋得比別人更惡與狠，這真的很不簡單，還舉例叫了郭忠祐出來演一次角頭黑社會，沒想到果真太憨厚溫和，完全無法凶狠，全場又起哄要女生來體驗一下，蔡家蓁被要求與演藝圈媽祖婆白冰冰對戲，無厘頭的蔡家蓁耍狠怒瞪化身「女蠍子」，直接飆罵白冰冰開錄前都在罵人，是在「罵三X」讓全場同一時間發出驚呼聲，陽帆大喊蔡家蓁把大家心聲說出來，還轉身說連鼓手都好開心，嚇得蔡家蓁馬上露出傻笑趕快喊話：「冰冰姐我愛妳」，讓被嗆聲的白冰冰回：「來不及了」，全場笑歪。

