娛樂 最新消息

《傳說對決》虛擬成真！Coser喵少、肉肉登「巡夢列車」粉絲擠爆

人氣Coser喵少（右）與肉肉分別化身葉娜、愛麗絲登場。（Garena傳說對決提供）人氣Coser喵少（右）與肉肉分別化身葉娜、愛麗絲登場。（Garena傳說對決提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《Garena 傳說對決》迎來9週年盛典，首度與雄獅旅遊跨界合作推出「巡夢列車 9 你上車」活動，打造結合遊戲與鐵道旅遊的沉浸體驗。10月23日限定「海風號包列」正式啟程，由電競KOL海牛、KAI與Hanzo化身「上分列車長」帶玩家乘夢出發，現場Coser「喵少」與「肉肉」分別扮成葉娜、愛麗絲登場，引爆粉絲合照熱潮，車廂宛如現實版傳說戰場。

這場9週年活動自10月16日啟動至11月30日止，串聯藍皮解憂號、南港禮賓室與藍皮意象館，打造「夢境巡禮」鐵道旅程。主題列車「海風號」將遊戲世界觀重現於真實車廂內，玩家須完成關卡挑戰任務才能獲得限量虛寶卡，包括多款9週年限定造型；現場除有電競KOL與職業選手互動，也安排粉絲專區與Coser合影，車廂內充滿打卡人潮與尖叫聲，堪稱最「宅力滿載」的鐵道活動。

喵少（左）與肉肉驚艷變身人氣角色追逐巡夢。（Garena傳說對決提供）喵少（左）與肉肉驚艷變身人氣角色追逐巡夢。（Garena傳說對決提供）

人氣Coser喵少此次親手打造葉娜「巡夢·心軌前行」造型，她坦言「這次準備幾乎兩天沒睡，為的就是完美呈現葉娜！」更笑說從遊戲上線就開始玩，「傳說對決陪我9年，真的像是我人生的一部分。」她也提到Cosplay過程中的辛酸，「有時夏天穿厚裝、冬天穿薄紗，風吹日曬下拍攝真的不容易，但只要能扮成自己喜歡的角色，一切都值得！」

首次參與列車活動的Coser肉肉則以愛麗絲「巡夢·銀鈴啟程」造型亮相，她透露自己正因愛麗絲入坑《傳說對決》，「能在列車上再次扮成她，就像走進遊戲世界裡一樣夢幻。」開心直呼這次是圓夢時刻，更預告未來計畫開啟遊戲直播，與更多玩家線上互動，「希望能讓大家看到我如何準備造型、製作道具，繼續傳遞《傳說對決》的魅力與感動。」

