勝村政信爆外遇翻車 小三慘遭後輩性暴力：我無法原諒他

〔記者廖俐惠／綜合報導〕62歲的日星勝村政信最近遭爆料，出軌小他20多歲的A女，更恐怖的是，A女在勝村政信主辦的聚會遭到其演員後輩性暴力，勝村政信還甩鍋，讓A女十分心寒，直言：「我無法原諒他！」

勝村政信爆偷吃，愛家形象一落千丈。（翻攝自IG）

勝村政信是日劇的熟面孔，許多劇迷對他都不陌生，不過形象不錯的他被《女性SEVEN》爆料，雖然已婚30年、育有一女，私下卻偷吃一名30多歲的女性經營者A女。A女透露，勝村政信對他展開熱烈追求，她因不想當小三因而拒絕，但勝村政信卻聲稱已經和妻子談離婚，且夫妻分居已經15年以上，因此不算是出軌，最後A女敵不過勝村政信的甜言蜜語，一頭栽了進去。

A女表示，自己陸續把東西搬進勝村政信家中，基本上算是同居了，不過交往短短5個月就分手了。原來是今年4月，A女在勝村政信舉行的一場聚會上，遭到勝村政信的後輩演員「性傷害」（並未說是性侵或者性騷），A女將這件事情告訴勝村政信，結果勝村政信卻怒批：「我才不知道那傢伙勒！」對於勝村政信的態度，A女非常震驚，已經報警。

對此，勝村政信承認與A女交往，並表示曾經考慮跟她結婚。對於案情，勝村政信表示，有致電這位後輩演員並錄音，將音檔傳給A女及其律師，甚至還聯絡當天在該場聚會的所有人，不過大家都表示在警方正式介入前很難配合，卻被A女說態度不夠積極。勝村政信自認已經盡力協助，不過還是讓A女產生誤解，認為是他的錯，「我真的感到非常抱歉，我現在只希望A女的心靈創傷能夠稍微癒合。」

