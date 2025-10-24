自由電子報
娛樂 最新消息

天價陶朱隱園神秘買家 傳為「麻吉大哥」黃立成

黃立成日前和弟弟黃立行去看NBA球賽。今傳出買下信義區豪宅陶朱隱園。但他並未證實，（翻攝自IG）黃立成日前和弟弟黃立行去看NBA球賽。今傳出買下信義區豪宅陶朱隱園。但他並未證實，（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被號稱「信義哥吉拉」同時也貴為信義區頂級豪宅的陶朱隱園，自2018年完工以來，終於在昨（23）日以12億元的價格成交，創下第一筆交易紀錄。各界好奇買主身分，但礙於開發商與買家簽屬保密條約，不得公布買主身分，引發外界好奇，如今傳出買下陶朱隱園的神祕買家，疑為演藝圈、幣圈大哥黃立成。

「陶朱隱園」首筆交易的成交單價達到每坪393萬元，接近400萬元的心理價位，根據「民報」報導「陶朱隱園」17樓以總價12億元出售，包含1戶住宅及4個車位，地產圈傳出買家正是赫赫有名的歌手「麻吉大哥」黃立成。黃立成近年投資加密貨幣圈，身家相當雄厚，市場推估，身價逼近百億元。

信義區豪宅陶朱隱園以12億元的價格創下第一筆成交紀錄。（記者徐義平攝）信義區豪宅陶朱隱園以12億元的價格創下第一筆成交紀錄。（記者徐義平攝）

黃立成出生於雲林虎尾，祖父即為當地大地主，近年他也投資有成，產業增值，雖然最近才爆出疑似因加密貨幣虧損約17億台幣，但仍老神在在po出與弟弟黃立行去NBA看球的畫面，對於投資風險相當看淡，是否真如傳聞買下陶朱隱園，有記者致電黃立成，但他對此消息並無回應。

