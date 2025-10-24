自由電子報
娛樂 最新消息

消失3年！她驚見江淑娜復出揭私下面：感受到前輩氣場

林凡金鐘後台與潘越雲相見歡。（凡凡工作室提供）林凡金鐘後台與潘越雲相見歡。（凡凡工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林凡暫別歌壇3年，上週在金鐘舞台接力獻唱，更與歌壇前輩潘越雲、江淑娜的跨世代同台飆歌，三人服裝意外以「黑、白、黑白」連成完美配色，讓林凡大呼巧合，還笑說：「我們事前完全沒溝通，我跟潘姐分別是全黑、全白配色、而淑娜姐的造型則是黑白交錯，好像講好的一樣，真的太有默契了。」

對於江淑娜的表演，林凡直呼印象深刻，「一開始不知道淑娜姐也會登台，知道後超驚喜，我以前很喜歡她唱的瓊瑤戲歌曲。」兩人僅在後台匆匆見面，但感受到前輩氣場，更大讚：「淑娜姐像是女王降臨、又帥又美！」至於在後台與潘越雲相見歡的林凡則開心笑說：「以前在滾石唱片時就認識，是我很喜歡、很敬重的前輩，而且我們都是天蠍座、生日只差一天。」

林凡首戰金鐘身穿設計師APUJAN詹朴所操刀的戰袍。（凡凡工作室提供）林凡首戰金鐘身穿設計師APUJAN詹朴所操刀的戰袍。（凡凡工作室提供）

特別的是，林凡在台前高唱《犀利人妻》主題曲、也是自己的代表作《五天幾年》，他還在後台巧遇《犀利人妻》的温昇豪與朱芯儀，主唱與主演不僅開心合照，三人更重現當年劇中「二搶一」的畫面情節。

密謀「篡位」的林凡笑說：「不敢相信《犀利人妻》已經15年了，請容許我充當一下隋棠，體驗一下搶瑞凡的小確幸！」而先前常在宣傳上節目時遇到温昇豪的林凡笑說：「久別重逢特別開心，但對我來說彷彿才發生一兩年，最近還看到網友又在討論劇中温昇豪與隋棠討論『咖哩飯該不該攪在一起』那場戲，真的太有趣了！」提及在金鐘典禮上重唱《五天幾年》喚起大家回憶，林凡心懷感激表示：「這首歌對我意義很大，那是在我休息一段時間後，又讓大家重新聽到我聲音的一首歌，也因為這首歌，讓大家都還記得我，對歌手來說這是最大的幸運。」林凡透露之後將開始籌備新單曲，「這次金鐘演出對我來說是個新的開始，未來希望多參與不同活動，繼續唱歌給大家聽，也希望透過音樂再一次療癒大家。」

