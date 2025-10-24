動力火車迎新師弟 金鐘導演林君陽加盟華研 揭密拍戲心法

導演林君陽加盟華研音樂。（華研提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘獎最佳導演林君陽今（24日）宣布加盟華研國際音樂，成為動力火車、林宥嘉、曾沛慈的「師弟」。

身為攝影專長出身的林君陽，近5年以導演一職在影視圈累積豐厚作品，並獲得多項金鐘大獎肯定讓觀眾留下深刻印象，其中對於演員指導功力展現出細膩與條理的論述讓演員發揮最佳表現，進而使得影視作品在嚴肅的議題下散發溫度。

林君陽除了專注議題的功力備受肯定，也擅長商業品牌置入與廣告片拍攝，近期還接獲多所大專院校講座邀約，並擔任美食評鑑的評審團，對於導演林君陽加入華研國際音樂大家庭，華研國際音樂總裁何燕玲表示：「林君陽是非常優秀的導演，看見他對每件影視作品的思考力，期許導演接下來在不同領域的合作上有很精采的火花。」林君陽則表示：「我對於自己沒有太多框架的設定與想像，很期待接下來能有新鮮的嘗試，把故事說好與大家一起激盪不同的思維。」

林君陽出生於1980年以導演及攝影師作為雙主職參與影視製作，早期作品處理愛情題材，後將愛情及情感的處理經驗融入2019年的作品《我們與惡的距離》，成功且精準地處理具社會高度爭議的思覺失調症議題，開啟社會對該議題的對話與思考，將臺灣電視戲劇節目帶到新的高度，此片更獲得第金鐘54戲劇節目、戲劇節目導演等6項大獎。

林君陽2020年以攝影師身分參與《做工的人》，以溫柔的視角帶領觀眾具體感受到台灣百工圖裡應該被慎重看待的一頁風景。2021年執導時代劇《茶金》考究台灣茶葉歷史，劇中考查時代背景，使用客、閩、英、日、普通話及上海話，語種繁多卻能貼合敘事脈絡；在美術陳設製作、服裝造型等層面力求真實，劇情勾起觀眾對這塊土地過去歷史思考，並主動去深入探索。2023年電影《疫起》以醫療職人的視角經歷20年前SARS封院事件，入圍台北電影獎13項大獎，並獲得最佳導演。同年再次獲得金鐘獎的劇集作品《人選之人-造浪者》則以文宣幕僚的職場作為舞台，講述每位角色在不同的處境下所做的妥協與抉擇，劇集在推出後造成空前話題與商業口碑，被譽為最會說故事的金獎導演。

