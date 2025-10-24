自由電子報
娛樂 最新消息

昔欠債5千萬！馬國弼兼作副業 現身哭了近況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕健身運動競技節目《最強的身體》開播以來話題不斷，本週日即將播出全新第11集，節目史上首次移師室內進行挑戰賽，本集邀來多組明星好手參戰，從資深藝人到啦啦隊女神，競爭熱度絲毫不減。

男單參賽選手有資深藝人馬國弼（馬國畢）驚喜現身，過去曾欠債5千萬、近年多方嘗試副業的他，其實一直維持每週三至四次的運動習慣，甚至挑戰完成226鐵人三項。這次再度投入高強度賽事，他坦言：「真的會滿想哭的，好像又完成了一次很難的挑戰。」看到他展現強大意志力，主播蔡尚樺盛讚：「是一個意志力很強的男人，一定可以克服挑戰！」

本週也有許多啦啦隊女神前來挑戰，包含樂天女孩琳妲、林岱縈，以及樂天舞蹈總監陸筱晴，三位女孩一起同場較勁，琳妲跟陸筱晴在舉啞鈴項目展現「從從容容、游刃有餘」的驚人實力，打破外界對啦啦隊女孩「只會跳舞」的刻板印象，讓來賓黃忠義也忍不住舉起水瓶在場邊助陣。

繼百萬網紅「這群人」成員尼克在《最強的身體》表現亮眼後，擁有78萬訂閱的健身系YouTuber Peeta葛格本週也火力全開。看到好友接連挑戰，他笑說：「我也想來玩玩看！當初看到節目名稱，第一時間就想到我自己。」他在賽中的精湛表現讓主播徐展元激動直喊：「太猛了！」表現令人期待。

這次混雙亮點則是吳霏、艾薇的情侶檔雙人組，以及《超級星光大道》第三屆的選手林芯儀與黃靖倫。

看到黃靖倫參賽，主播蔡尚樺驚訝表示：「從來沒看過他運動。」而林芯儀二度參加《最強的身體》以學姐的身分帶領黃靖倫，分享比賽經驗，林芯儀說：「這是我第二次回鍋了，期望我們可以一起唱歌，衝向終點。」黃靖倫則以林芯儀的歌曲搞笑回應：「《等一個人》嗎？我們等一下會第一名，等他們！」在賽前誇下海口，要在終點前等大家。

