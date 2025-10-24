八弟主持新節目「六姊一哥」送祝福！女星順產二寶被拱生八個

〔記者林欣穎／台北報導〕陳瑋薇與「八弟」蕭志瑋主持公視台語台全新節目《生活愛美麗》，節目日前於正式上檔前的周末舉辦快閃活動「永續美學 × 自由創造」，為節目開播暖身。現場以「永續時尚」為主軸，結合自我風格與生活態度的迷你走秀，展現「從日常實踐美感」的理念。

八弟示範走秀，展現永續穿搭。（公視台語台提供）

活動由金鐘入圍主持人許琡婷掌控節奏，帶領觀眾探索永續穿搭。永續百貨總經理陳世挺也親臨現場，分享推動「循環時尚」理念，鼓勵從日常選品落實永續。瑋薇與八弟換上永續服裝，以自然台步掀起歡呼。現場驚喜的是，八弟的三姐及老婆也低調現身，並代表六個姊姊、一個哥哥獻上超大應援花籃。

請繼續往下閱讀...

八弟的三姐跟老婆到場應援，替八弟的全新節目《生活愛美麗》開播獻上祝福。YouTuber 「欸你這週要幹嘛」妹妹Shine與網紅陳彥婷也現身互動，

陳瑋薇於9月22日順利誕下二寶，如今寶寶剛滿月、節目即將開播，真正「雙喜臨門」！她在節目開錄前懷孕未滿三個月，擔心影響進度未對外公開。錄影期間仍敬業外景奔波，笑說：「有次滑倒嚇得立刻去檢查，幸好寶寶很堅強。」

八弟（左）、陳瑋薇搭檔主持 。（公視台語台提供）

節目也記錄她懷胎十月歷程，特別拍攝「孕婦美學」單元，從孕婦 SPA、肚皮舞到手作寶寶兜兜，成為母子珍貴回憶。她感性地說：「節目讓我在懷孕中持續探索生活的美，也感受到團隊的溫度。」八弟笑虧：「自然產這麼輕鬆，要不要生八個啦？」她笑回：「先讓我主持完一季再說！」

《生活愛美麗》由金鐘主持人陳瑋薇與人氣主持人八弟（蕭志瑋）聯手主持。節目以貼近日常的角度，帶領觀眾從吃、穿、住、用重新認識「生活的美」，讓台語節目成為兼具美學與實用性的生活指南。

談到首次合作，瑋薇笑說：「八弟的能量很棒，他幽默又真誠，讓現場氣氛輕鬆。雖然風格不同，但默契很好，一句即興反應就能讓訪談更生動。」八弟則笑回：「學姊是我高中、大學的前輩，我們有很多共同語言，也會聊育兒經，是很合拍的搭檔。」陳瑋薇笑喊：「這節目真的是我最快樂的胎教！」八弟補充：「這節目讓我重新學會放慢腳步，找回生活的美感。」節目將於10月24日起，每週五晚間9點在公視台語台首播。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法