男伴是金馬準新人 白安「路邊野餐」認了「有史以來最親密」

屬於狗派的牧森，與狗狗一相見就熱情親親。（擷取自YouTube）

〔記者李紹綾／台北報導〕牧森憑電影《進行曲》入圍金馬62最佳新演員，外型帥氣、擁有單眼皮電眼，而內心擁有大男孩個性的他，以自然真摯的表演逐漸受到關注。他近日在白安全新專輯主打歌《路邊野餐 Summer Tryst》MV飾演男主角，與白安共演一段短暫卻濃烈的夏日情感故事。除了兩人浪漫對戲，片中還有一位「毛茸茸小明星」登場，可愛的狗狗一現身就成為全場焦點。

牧森（左）《路邊野餐》MV中，輕鬆甜舉白安，互動親密。（相信音樂提供）

牧森（右）在《路邊野餐》MV與白安（左）親密互動只離5公分距離。（相信音樂提供）

兩人在MV中從陽光下的對望、擁抱到海邊戲水，自然流露出曖昧又真摯的情感氛圍。牧森飾演較被動的一方，角色隨著情感和刺激起伏，兩人眼神交會、只隔五公分超近距離的畫面，白安笑稱：「這是我有史以來和男主角最親密的MV。」讓粉絲留言直呼：「好甜、曬得像草莓」、「什麼時候在一起」，連宇宙人小玉也在白安貼文底下留言：「真搭！」

請繼續往下閱讀...

牧森於拍攝《路邊野餐》MV擱淺在無人島，一路全身濕透到殺青。（擷取自YouTube）

牧森在MV裡飾演沉靜卻深情的男主角，開場擱淺在一座無人島，躺在海面上身體全濕的畫面讓觀眾印象深刻。他回憶那場戲時笑說：「那天凌晨3點就出班了，太早起加上天氣很熱，躺在海上真的很舒服，而且那顆鏡頭之後我就一路濕到殺青，沒乾過。」一幕把白安輕鬆抱起以及扛在肩上的畫面，牧森透露「一開始她很緊張，再三跟我確認，但我小時候常常扛表弟表妹，而且白安很輕，所以過程都滿順利的。」

牧森（右）與白安（左）在《路邊野餐》MV有不少親密互動。（擷取自YouTube）

身為狗派的牧森，平時就喜歡體型較大的狗狗，他和MV裡的狗演員培養出絕佳默契，笑說狗狗真的太主動：「牠對我很好，一見面就熱情親親，我實在太幸運啦！」片場除了浪漫氣氛，也有許多療癒的小插曲。若未來真有一場「路邊野餐」，他想帶上咖啡與麵包，簡單又真實，像這首歌一樣，也看出他內心的大男孩純真個性。

牧森也分享手持DV拍攝的橋段：「比起被拍，我更喜歡拍照，我喜歡拍物件和景，把日常生活中很有感覺的剎那用照片保存起來，對我來說非常珍貴。」他也表示用DV攝影有種浪漫的效果，讓每個拍攝時刻都很真實的停留在當下。

金馬獎典禮即將於11月22日登場，白安在發片記者會上預祝牧森獲獎，對此，牧森也笑著回應感謝。戲約不斷的牧森，目前有兩部待播作品，包括《大仙尪仔》與《無處安放》。他透露，新作品將帶給大家完全截然不同的角色樣貌與魅力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法