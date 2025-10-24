自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男伴是金馬準新人 白安「路邊野餐」認了「有史以來最親密」

屬於狗派的牧森，與狗狗一相見就熱情親親。（擷取自YouTube）屬於狗派的牧森，與狗狗一相見就熱情親親。（擷取自YouTube）

〔記者李紹綾／台北報導〕牧森憑電影《進行曲》入圍金馬62最佳新演員，外型帥氣、擁有單眼皮電眼，而內心擁有大男孩個性的他，以自然真摯的表演逐漸受到關注。他近日在白安全新專輯主打歌《路邊野餐 Summer Tryst》MV飾演男主角，與白安共演一段短暫卻濃烈的夏日情感故事。除了兩人浪漫對戲，片中還有一位「毛茸茸小明星」登場，可愛的狗狗一現身就成為全場焦點。

牧森（左）《路邊野餐》MV中，輕鬆甜舉白安，互動親密。（相信音樂提供）牧森（左）《路邊野餐》MV中，輕鬆甜舉白安，互動親密。（相信音樂提供）

牧森（右）在《路邊野餐》MV與白安（左）親密互動只離5公分距離。（相信音樂提供）牧森（右）在《路邊野餐》MV與白安（左）親密互動只離5公分距離。（相信音樂提供）

兩人在MV中從陽光下的對望、擁抱到海邊戲水，自然流露出曖昧又真摯的情感氛圍。牧森飾演較被動的一方，角色隨著情感和刺激起伏，兩人眼神交會、只隔五公分超近距離的畫面，白安笑稱：「這是我有史以來和男主角最親密的MV。」讓粉絲留言直呼：「好甜、曬得像草莓」、「什麼時候在一起」，連宇宙人小玉也在白安貼文底下留言：「真搭！」

牧森於拍攝《路邊野餐》MV擱淺在無人島，一路全身濕透到殺青。（擷取自YouTube）牧森於拍攝《路邊野餐》MV擱淺在無人島，一路全身濕透到殺青。（擷取自YouTube）

牧森在MV裡飾演沉靜卻深情的男主角，開場擱淺在一座無人島，躺在海面上身體全濕的畫面讓觀眾印象深刻。他回憶那場戲時笑說：「那天凌晨3點就出班了，太早起加上天氣很熱，躺在海上真的很舒服，而且那顆鏡頭之後我就一路濕到殺青，沒乾過。」一幕把白安輕鬆抱起以及扛在肩上的畫面，牧森透露「一開始她很緊張，再三跟我確認，但我小時候常常扛表弟表妹，而且白安很輕，所以過程都滿順利的。」

牧森（右）與白安（左）在《路邊野餐》MV有不少親密互動。（擷取自YouTube）牧森（右）與白安（左）在《路邊野餐》MV有不少親密互動。（擷取自YouTube）

身為狗派的牧森，平時就喜歡體型較大的狗狗，他和MV裡的狗演員培養出絕佳默契，笑說狗狗真的太主動：「牠對我很好，一見面就熱情親親，我實在太幸運啦！」片場除了浪漫氣氛，也有許多療癒的小插曲。若未來真有一場「路邊野餐」，他想帶上咖啡與麵包，簡單又真實，像這首歌一樣，也看出他內心的大男孩純真個性。

牧森也分享手持DV拍攝的橋段：「比起被拍，我更喜歡拍照，我喜歡拍物件和景，把日常生活中很有感覺的剎那用照片保存起來，對我來說非常珍貴。」他也表示用DV攝影有種浪漫的效果，讓每個拍攝時刻都很真實的停留在當下。　

金馬獎典禮即將於11月22日登場，白安在發片記者會上預祝牧森獲獎，對此，牧森也笑著回應感謝。戲約不斷的牧森，目前有兩部待播作品，包括《大仙尪仔》與《無處安放》。他透露，新作品將帶給大家完全截然不同的角色樣貌與魅力。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中