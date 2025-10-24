自由電子報
娛樂 最新消息

影片遭盜用販售假貨！ 彼得爸與蘇珊媽報案無奈：正義無法得到伸張

網紅「彼得爸與蘇珊媽」影片遭盜用。（翻攝FB）網紅「彼得爸與蘇珊媽」影片遭盜用。（翻攝FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期詐騙事件頻傳，演藝圈及網紅圈屢有影片遭冒用情形。擁有超過41萬訂閱的親子YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」近日在社群平台發文，指出他們的影片被不法份子盜用，用於販售假貨，導致粉絲受害。夫妻倆備妥證據到警局報案，但對警方處理結果感到無奈：「正義依然無法得到伸張」。

彼得爸與蘇珊媽到警局報案，但結果讓他們感到無奈。（翻攝FB）彼得爸與蘇珊媽到警局報案，但結果讓他們感到無奈。（翻攝FB）

彼得爸與蘇珊媽表示，他們是透過粉絲私訊得知影片遭盜用，立即蒐集相關證據前往警局報案。由於先前也曾有安全帽遭竊經驗，他們事先將截圖、告發狀整理完整，希望報案流程能順利。然而，警方指出，影片盜用者並非直接受害者，僅有真正受騙的粉絲才能提出詐欺告訴，夫妻倆對此感到無奈。

幾個月後，他們收到警方回覆：「分局已受理偵辦中」，但因現行法規限制，無法調閱資料掌握嫌犯身份。夫妻倆坦言，雖對結果不意外，但為此付出的心力與時間仍令人難過。最後，他們呼籲粉絲提高警覺，避免網路上出現假冒影片販售的商品再次受騙。

點圖放大header
點圖放大body
