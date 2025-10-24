鎮瀾宮「正名秘辛」！ 許效舜合體顏清標 曝媽祖神蹟救世

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜、鄭仲茵主持東森超視全新行腳實境節目《神之路》即將於明（25）日起晚間8點播出，許效舜、鄭仲茵組成親和力十足的「善男信女進香團」，帶領觀眾走訪台灣各地宮廟，品味廟口美食、挖掘神蹟傳說。

許效舜（左）、鄭仲茵（右）搭檔主持，顏清標親揭鎮瀾宮「正名」秘辛。（東森超視提供）

本集節目，邀請到重量級來賓、大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身說法，揭開鎮瀾宮不為人知的秘密。顏清標親自解釋了鎮瀾宮的命名由來：「因為鎮瀾宮前面有大安港，左手邊有大安溪，右手邊則有大甲溪跟大安溪，四面環水，所以取名『鎮瀾』，祈求媽祖鎮住波瀾。」他更分享，早年出海捕魚的居民，都會祈求媽祖保佑，擋住海上的大風大浪，庇佑漁民平安歸來。

請繼續往下閱讀...

此外，顏清標也透露了早期信徒們深信媽祖的緣由：「在兩百多年前，如果小孩出生後一直哭鬧不停，而且家裡又沒有錢帶去看醫生，就會將廟裡的香灰拿來煮成爐丹，給小孩服用，據說吃了身體就會變好，結果一傳十，十傳百，大家都相信媽祖非常靈驗。」

除了探尋宮廟歷史，節目也帶領觀眾品嚐大甲鎮瀾宮前，一家傳承60年的在地美食小吃。特別的是，這家小吃店的老闆，每天都會自願前往鎮瀾宮掃地，而且一掃就是幾十年！老闆透露，或許是因為他長年無償付出的虔誠感動了媽祖，原本生意一直不見起色的他，有一次突然遇到一場大雨，許多香客都沒帶雨具，他和老闆娘見狀，便立刻回家拿出許多雨傘分送給大家，沒想到從此之後，店裡的生意就莫名其妙地好了起來。

老闆還分享了另一個媽祖顯靈的神蹟：「當初要娶媳婦時，我請示媽祖要辦幾桌，我們怎麼算都是29桌，但媽祖卻指示要辦43桌，足足差了14桌！當時我們覺得很奇怪，但還是照著媽祖的指示辦理，結果結婚當天，宴席竟然座無虛席，甚至還多了一桌，總共開了44桌！」

許效舜（左）、鄭仲茵主持《神之路》明晚上八點首播。（東森超視提供）

聽完老闆的神奇故事，許效舜也深受感動地表示：「這趟神之路，讓我深刻體會到，掃地不只是一種信念，更是一種堅持。他們的無私奉獻，一路走了過來，而媽祖娘娘也透過這些訊息告訴我們，只要努力付出，生命就會充滿生機。」

節目中，也介紹了大甲鎮瀾宮的彌勒團，這個將媽祖慶典推向國際舞台的重要推手。

彌勒團共有120名成員，全部都是義工，無償地投入媽祖遶境的相關事務。鄭仲茵分享，要加入彌勒團甚至需要擲筊才能取得資格，而且成員中年紀最長者已高達80歲，「看到大家願意為了自己心目中的神如此付出，即便平時工作再忙碌，卻還是願意每年放下手邊的工作，齊聚一堂進行團練，只為了陪媽祖遶境走九天八夜，這份凝聚力真的非常令人感動。」

許效舜更泛著淚光哽咽表示：「他們不僅出錢出力，還付出了寶貴的時間，這真的是一場非常有向心力的文化盛事！每一年都吸引了來自全世界各地的人前來參與繞境，身為一個台灣小孩，我真的非常感動，感覺到媽祖娘娘正在摸著我們的頭，保佑我們平安順遂。」

