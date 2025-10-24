自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鎮瀾宮「正名秘辛」！ 許效舜合體顏清標 曝媽祖神蹟救世

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜、鄭仲茵主持東森超視全新行腳實境節目《神之路》即將於明（25）日起晚間8點播出，許效舜、鄭仲茵組成親和力十足的「善男信女進香團」，帶領觀眾走訪台灣各地宮廟，品味廟口美食、挖掘神蹟傳說。

許效舜（左）、鄭仲茵（右）搭檔主持，顏清標親揭鎮瀾宮「正名」秘辛。（東森超視提供）許效舜（左）、鄭仲茵（右）搭檔主持，顏清標親揭鎮瀾宮「正名」秘辛。（東森超視提供）

本集節目，邀請到重量級來賓、大甲鎮瀾宮董事長顏清標現身說法，揭開鎮瀾宮不為人知的秘密。顏清標親自解釋了鎮瀾宮的命名由來：「因為鎮瀾宮前面有大安港，左手邊有大安溪，右手邊則有大甲溪跟大安溪，四面環水，所以取名『鎮瀾』，祈求媽祖鎮住波瀾。」他更分享，早年出海捕魚的居民，都會祈求媽祖保佑，擋住海上的大風大浪，庇佑漁民平安歸來。

此外，顏清標也透露了早期信徒們深信媽祖的緣由：「在兩百多年前，如果小孩出生後一直哭鬧不停，而且家裡又沒有錢帶去看醫生，就會將廟裡的香灰拿來煮成爐丹，給小孩服用，據說吃了身體就會變好，結果一傳十，十傳百，大家都相信媽祖非常靈驗。」

除了探尋宮廟歷史，節目也帶領觀眾品嚐大甲鎮瀾宮前，一家傳承60年的在地美食小吃。特別的是，這家小吃店的老闆，每天都會自願前往鎮瀾宮掃地，而且一掃就是幾十年！老闆透露，或許是因為他長年無償付出的虔誠感動了媽祖，原本生意一直不見起色的他，有一次突然遇到一場大雨，許多香客都沒帶雨具，他和老闆娘見狀，便立刻回家拿出許多雨傘分送給大家，沒想到從此之後，店裡的生意就莫名其妙地好了起來。

老闆還分享了另一個媽祖顯靈的神蹟：「當初要娶媳婦時，我請示媽祖要辦幾桌，我們怎麼算都是29桌，但媽祖卻指示要辦43桌，足足差了14桌！當時我們覺得很奇怪，但還是照著媽祖的指示辦理，結果結婚當天，宴席竟然座無虛席，甚至還多了一桌，總共開了44桌！」

許效舜（左）、鄭仲茵主持《神之路》明晚上八點首播。（東森超視提供）許效舜（左）、鄭仲茵主持《神之路》明晚上八點首播。（東森超視提供）

聽完老闆的神奇故事，許效舜也深受感動地表示：「這趟神之路，讓我深刻體會到，掃地不只是一種信念，更是一種堅持。他們的無私奉獻，一路走了過來，而媽祖娘娘也透過這些訊息告訴我們，只要努力付出，生命就會充滿生機。」

節目中，也介紹了大甲鎮瀾宮的彌勒團，這個將媽祖慶典推向國際舞台的重要推手。

彌勒團共有120名成員，全部都是義工，無償地投入媽祖遶境的相關事務。鄭仲茵分享，要加入彌勒團甚至需要擲筊才能取得資格，而且成員中年紀最長者已高達80歲，「看到大家願意為了自己心目中的神如此付出，即便平時工作再忙碌，卻還是願意每年放下手邊的工作，齊聚一堂進行團練，只為了陪媽祖遶境走九天八夜，這份凝聚力真的非常令人感動。」

許效舜更泛著淚光哽咽表示：「他們不僅出錢出力，還付出了寶貴的時間，這真的是一場非常有向心力的文化盛事！每一年都吸引了來自全世界各地的人前來參與繞境，身為一個台灣小孩，我真的非常感動，感覺到媽祖娘娘正在摸著我們的頭，保佑我們平安順遂。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中