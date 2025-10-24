那對夫妻Nico親揭身世！ 分享與父親往事惹哭網友

網紅那對夫妻KIM（右）和NICO時常在社群分享日常。（資料照；超人氣娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅夫妻檔「那對夫妻」成員Nico近日在社群分享自身的成長故事，內容真摯動人。她透露，自己在高中時期曾被父親親口告知「我不是你親生爸爸」，當下令她十分震驚。然而，儘管沒有血緣關係，父親始終以滿滿的愛陪伴她成長，讓Nico深感感恩。

Nico回憶，自兩歲起父親便細心照顧，是她生命中最溫柔、最穩定的依靠。直到高中那年，父親才坦言身世真相，並表示不會阻止她尋找親生父親。Nico當下回應：「沒關係啊，你就是我爸爸。」看到父親眼中的淚水，她才明白，那句話背後藏著多年來的壓力與不安。

她形容，父親對她的愛體現在生活的每個細節，不僅每日為她準備宵夜，甚至還買下一台摩托車當作禮物。Nico就讀時為住校生，每到假日返家，父親總會騎著那台摩托車、帶著微笑在路口等她。多年後，這台車因年久報廢需繳回車牌，她拿著那張車牌時仍忍不住落淚，「這台摩托車承載了我和爸爸的回憶與思念。」

最後，Nico也在文末向已逝的父親喊話：「爸爸，我會永遠愛你。」字句真誠感人，觸動了許多網友的心。

