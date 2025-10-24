自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

那對夫妻Nico親揭身世！ 分享與父親往事惹哭網友

網紅那對夫妻KIM（右）和NICO時常在社群分享日常。（資料照；超人氣娛樂提供）網紅那對夫妻KIM（右）和NICO時常在社群分享日常。（資料照；超人氣娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅夫妻檔「那對夫妻」成員Nico近日在社群分享自身的成長故事，內容真摯動人。她透露，自己在高中時期曾被父親親口告知「我不是你親生爸爸」，當下令她十分震驚。然而，儘管沒有血緣關係，父親始終以滿滿的愛陪伴她成長，讓Nico深感感恩。

Nico回憶，自兩歲起父親便細心照顧，是她生命中最溫柔、最穩定的依靠。直到高中那年，父親才坦言身世真相，並表示不會阻止她尋找親生父親。Nico當下回應：「沒關係啊，你就是我爸爸。」看到父親眼中的淚水，她才明白，那句話背後藏著多年來的壓力與不安。

她形容，父親對她的愛體現在生活的每個細節，不僅每日為她準備宵夜，甚至還買下一台摩托車當作禮物。Nico就讀時為住校生，每到假日返家，父親總會騎著那台摩托車、帶著微笑在路口等她。多年後，這台車因年久報廢需繳回車牌，她拿著那張車牌時仍忍不住落淚，「這台摩托車承載了我和爸爸的回憶與思念。」

最後，Nico也在文末向已逝的父親喊話：「爸爸，我會永遠愛你。」字句真誠感人，觸動了許多網友的心。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中